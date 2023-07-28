Путин списал Африке долги перед Россией

Глава государства также заявил, что стороны намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Путин подарил президенту Зимбабве винтокрылую машину.

Президентский вертолет скоро доставят в Зимбабве.

Между тем пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнил, что вертолет подарен президенту Зимбабве еще в прошлом году. Но министерство информации африканской республики сообщило об этом только сейчас.

Тип воздушного судна не указан.