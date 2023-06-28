Промышленность Алтайского края показывает серьезный рост

На 6,7% в натуральном выражении выросло промышленное производство в Алтайском крае за январь-май 2023 года. Основной вклад в этот прирост внесли вагоно- и машиностроители, производители автокомпонентов, котельного оборудования, предприятия ОПК и производители кокса.

Машиностроение и производство кокса

Серьезный рывок произошел в области энергомашиностроения, в частности, запчастей к котлам и элементов энергетической инфраструктуры. Один только «Сибэнергомаш-БКЗ» за январь-май текущего года продемонстрировал прирост на 40,5% в сопоставимых с уровнем 2022 года ценах.

Производство готовых металлических изделий всего за пять месяцев увеличилось на 29,6%. Кроме того, положительную динамику показывает производство крайне важного для металлургов продукта — кокса. Рост в этой отрасли достиг 1,9%.

Транспорт и «оборонка»

На 30,1% выросло производство в регионе автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 37% в денежном выражении нарастил выпуск продукции «Алтайский завод прецизионных изделий» (АЗПИ). Помимо автомобильной отрасли выросла и вагоностроительная — на 10,1%.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото: Анна Зайкова.

Объем продукции, выпущенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса за первые пять месяцев текущего года, вырос на 12,8%. Отрасль занимает порядка 5% в структуре обрабатывающей промышленности края, что опровергает распространенный миф о том, что именно «оборонкой» обусловлен рост показателей алтайской индустрии.

В реальности же прирост наблюдается и во многих других отраслях, которые вносят значительный вклад в общие показатели промышленности и динамика развития в которых ещё выше.

Технопарк. Фото: Антон Федотов.

Легкая промышленность

Предприятия легкой промышленности тоже не останавливаются на достигнутом. Предприятие «Русская кожа Алтай» обеспечило рост производства на 27,3% всего за один месяц. Производство одежды выросло на 5%, головных уборов — в 1,6 раза. Стабильно с высоким уровнем загрузки работают производители костюмов и спецодежды.

Итоги промышленной пятилетки

За последние пять лет объемы промышленного производства в Алтайском крае в натуральном выражении выросли на 7,6%. При этом прирост в 1,9% произошел в 2022 году. Это гораздо выше среднесибирского уровня — в Сибирском федеральном округе рост составил всего 0,5%. В целом же по России и вовсе наблюдалось снижение на 0,6%.

В денежном выражении рост составил 1,7 раза (16,5% за 2022 год), достигнув 631 млрд рублей. Рост промышленности прогнозируется на протяжении всего 2023 года, это обусловлено, в частности, реализацией политики импортозамещения и инвестиционной активности предприятий в минувшем году.