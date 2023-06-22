Промышленная экскурсия прошла в Барнауле для представителей сферы бизнеса

Промышленная экскурсия на производственную площадку участника национального проекта «Производительность труда» ООО «Завод механических прессов» состоялась в Барнауле. Мероприятие было организовано министерством экономического развития Алтайского края совместно с Алтайским центром кластерного развития, а участниками экскурсии стали представители региональных компаний.

В рамках мероприятия была проведена демонстрация линии кузнечно-прессового производства и цех изготовления колесных дисков для специальной и сельскохозяйственной техники. Также участников познакомили с технологией производства изделий.

По итогам экскурсии состоялось обсуждение возможного сотрудничества, где участники могли задать интересующие вопросы.

Отметим, что ООО «Завод Механических Прессов» имеет более чем полувековой опыт работы в области производства и конструирования механических прессов, автоматизированных комплексов и линий на их базе, специальных прессов и автоматов.

В июне 2020 года завод приступил к мероприятиям в рамках национального проекта «Производительность труда». В качестве пилотного участка по повышению производительности был выбран процесс производства гнутых профилей линии ЛПГ5/500 на основе вагонного профиля рельс дверной 100х80х35х5х8250.

Работы по улучшениям проводили совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Всего за шесть месяцев сотрудники предприятия совместно экспертами РЦК сократили время протекания процесса на 83%, выработку увеличили на 62%, а также снизить объем незавершенного производства на 28%.

По словам заместителя директора по маркетингу группы промышленных предприятий «Барнаульский завод механических прессов» Анны Ферапонтовой, экскурсии, подобные той, что состоялась на предприятии, позволяют наладить обмен опытом между малыми, средними и крупными производственными компаниями региона, а также способствуют формированию благоприятной экономической среды.

В промышленной экскурсии приняли участие представители ООО «Аргум», ГК «Тонар», ООО «Нортек», ООО «Алтай-Тент», ООО «БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика», ГК «Сибкомплект», ООО «Завод пищевого машиностроения», ООО «Нитроген».