20 сентября
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Экономика

Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Венталь»

Промежуточные результаты реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на ООО «Венталь» 12 сентября в рамках дня информирования, организованного на предприятии.

Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Венталь».
Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Венталь».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

На мероприятии были представлены достигнутые результаты по итогам шести месяцев участия компании в нацпроекте. Кроме того, было объявлено, что предприятие переходит на этап тиражирования и совершенствования полученного опыта.

Отметим, что ООО «Венталь» производит светопрозрачные конструкции — пластиковые и алюминиевые окна, двери, фасады, панорамные и раздвижные конструкции.

В рамках дня информирования сотрудникам компании презентовали достигнутые результаты по итогам оптимизации пилотного потока и продемонстрировали успехи непосредственно на производстве.

На совещании директор розничного направления Станислав Колодинов рассказал присутствующим сотрудникам и гостям мероприятия о причинах участия компании в национальном проекте «Производительность труда», сбывшихся ожиданиях и целях, стоящих перед предприятием на ближайшие периоды.

На протяжении 20 лет компания «АКТО» развивалась, а последние пять лет рост происходит особо стремительно. Инструменты бережливого производства помогают нам увеличивать производительность и снижать потери. Участие в проекте позволило обрести бесценный опыт и знания. Одним из важных результатов стало появление проектного офиса, благодаря которому улучшения станут системными. Мы настроены оптимистично и на достигнутом останавливаться не собираемся, — отметил спикер.

Руководитель проектного офиса предприятия Игорь Репет, в свою очередь, рассказал о том, что было сделано за этот период, акцентировав внимание на ключевых моментах и полученных результатах.

На момент закрытия проекта на оптимизируемом потоке — «Проектирование и монтаж СПК из алюминиевой профильной системы ALUTECH ALT F50» — удалось сократить время протекания процесса на 10,3%, снизить незавершённое производство на 10,6% и увеличить выработку на 6,2%.

По итогам дня информирования руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер поблагодарил руководство компании за оказанное доверие к нацпроекту, поздравил с достигнутыми результатами, а также пожелал дальнейшего успеха в развитии компании.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: 8 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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