Продали поместье Рокфеллера и Абрамовича. Подробности об особняке

Поместье на карибском острове Сен-Бартелеми продали за 136 млн долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Особняком в прошлом владел миллиардер Дэвид Рокфеллер.

В последние годы в здании никто не жил, указывает РБК. Дело в том, что дом значительно разрушил ураган Ирма.

Рокфеллер (умер в 2017-м) приобрел особняк в 1957 году.

По данным Forbes, в 2009 году особняк $90 млн долларов приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович. Он много лет инвестировал в остров. За более чем 10 лет местные жители сами разбогатели, оказывая услуги Абрамовичу и другим сверхбогатым клиентам.

Санкции и остров

Остров на Карибах — заморское сообщество Франции. В прошлом году французские власти объявили, что в рамках санкций против России заморозили принадлежащие Абрамовичу объекты недвижимости стоимостью почти 1 млрд долларов.

Летающий «Бандит»

Ранее Абрамович решил продать своего летающего «Бандита». Это Boeing 767−300ER.

От споттеров судно получило кличку «Бандит» за характерную черную полосу у кабины пилотов, напоминающую темные очки.

Продажей воздушного судна занимается оператор Global Jet Monaco SAM. Ориентировочная стоимость самолета составляет 100 млн долларов. Абрамович купил его в 2003 году за 315 млн долларов.

Самолет может вместить до 34 пассажиров. Он оснащен читальным залом, тремя гостевыми спальнями, столовой и гостиной. Дальность полета Boeing 767−300ER составляет 11 300 километров