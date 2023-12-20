Природный биостимулятор для КРС разработали в алтайском центре биотехнологий

Задача повышения генетического потенциала животных по-прежнему актуальна в сельскохозяйственной повестке дня. В условиях круглогодичного стойлового содержания и интенсивного использования поголовья нарушаются различные процессы в организмах животных и, соответственно, снижается продуктивность.

Одним из реальных путей решения проблемы может стать применение природного биостимулятора (минеральной добавки), которую получают в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий на основе пантового жмыха, обладающего высокими биохимическими и биологическими свойствами. Детально разбирались с особенностями этой минеральной добавки ученые аграрного университета А.И. Афанасьева и В.А. Сарычев. Результаты представлены в работе «Использование минеральной добавки из жмыха пантов марала для повышения продуктивных показателей крупного рогатого скота».

Племпредприятие «Барнаульское». Фото: Анна Зайкова.

Исследования проведены в рамках проекта, реализованного с привлечением средств бюджета Алтайского края – гранта для разработки качественно новых технологий, создания инновационных продуктов и услуг в сферах переработки и производства пищевых продуктов, фармацевтического производства и биотехнологий (грант губернатора Алтайского края). Результаты исследования одобрены и рекомендованы для внедрения Советом по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края.

Константин Лотц,

начальник отдела животноводства Минсельхоза Алтайского края:

Минсельхоз края рекомендует использование сельхозтоваропроизводителями региона минеральной добавки из жмыха пантов маралов в рационах крупного рогатого скота так как это реально способствует повышению продуктивных показателей и качества продукции. Учеными разработаны рекомендации по применению природной минеральной добавки из жмыха пантов марала в рационах крупного рогатого скота разных половозрастных групп. Опытным путем доказано, что эта добавка способствует повышению продуктивных показателей и качества продукции.

Племпредприятие «Барнаульское». Фото: Анна Зайкова.

Для полноты картины рассмотрено использование различных минеральных добавок в рационах кормления быков-производителей, лактирующих коров и телят, влияние добавок на животных.

Затем особое внимание уделено химическому составу минеральной добавки из жмыха пантов марала. Рассказана технология получения минеральной добавки из пантового жмыха. По результатам научно-исследовательской работы определен минеральный, аминокислотный и витаминный состав минеральной добавки из жмыха пантов марала. В комментариях сказано, для чего содержащиеся там вещества нужны организму животного.

На группах коров черно-пестрой породы изучали молочную продуктивность и состояние обмена веществ при использовании минеральной добавки из жмыха пантов марала. Специально выбрали период разгара лактации (от 100 до 200 дней), во время которого очень важно сохранить наивысший удой, что, как показывали исследования, применяемый препарат и обеспечивает.

Биологически активные вещества, содержащиеся в минеральной добавке из жмыха пантов марала, оказывают благоприятное воздействие на регуляторные механизмы организма лактирующих животных, что приводит к улучшению секреторной активности молочной железы, сохранению показателей высокой молочной продуктивности и качественных показателей молока.

Племпредприятие «Барнаульское». Фото: Анна Зайкова.

В связи с исследованиями применения минеральной добавки для повышения качественных и количественных показателей спермопродукции у быков-производителей были изучены морфологический состав и биохимические показатели крови быков-производителей черно-пестрой породы контрольной и опытной групп до применения препарата.

В опытах использовали добавку из жмыха пантов марала в дозе 15,0 г на голову трехкратно в течение 10 дней с 10-дневными перерывами. Минеральную добавку смешивали с концентрированными кормами. Для контроля динамики полученной спермопродукции показатели учитывали до применения минеральной добавки и в конце эксперимента.

Введение в рацион кормления племенных быков черно-пестрой породы минеральной добавки из жмыха пантов марала оказало положительный эффект на их спермопродуктивность.

Племпредприятие «Барнаульское». Фото: Анна Зайкова.

Не обошли ученые своим вниманием и телят. Как и со взрослыми особями, исследования проводили по различным аспектам, они отражены в работе. Лишь один пример: у молодняка опытной группы, получавшего биостимулятор из жмыха пантов, наблюдалась тенденция к превосходству не только по живой массе, но и по абсолютной и относительной скорости роста в течение всего периода исследований.

Результаты исследований позволяют рекомендовать хозяйствам различной специализации и формы собственности использовать в рационах кормления крупного рогатого скота добавку из жмыха пантов марала.