19 июля
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Экономика

Премьер предупредил россиян о финансовой мобилизации

Председатель правительства РФ Антон Силуанов предупредил россиян о грядущей финансовой мобилизации.

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

В этом году все базовые решения будут выполнены. Однако на следующие три года (с 2024 по 2026) правительство готовится к мобилизации финансовых ресурсов, сообщает banki.ru.

Однако в текущем году ситуация с исполнением бюджета оценивается как стабильная, указывает kem-live.ru.

Ранее нашли объяснение резкому снижению доходов бюджета. В 2022 году ненефтегазовые доходы федерального бюджета России в июле упали на 29% в годовом выражении, до 990 млрд рублей.

С 2011 года это рекордный спад.

Одной из причин снижения ненефтегазовых доходов эксперты называют нарушение логистических цепочек, связанное с влиянием санкций. Между тем цены на нефть и газ в 2023 году снизились, что требует адаптации бюджетных планов.

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