Получение EMI лицензии

Наиболее популярные европейские страны, в которых может быть получена лицензия для выпуска электронных денег, включают Британию, Литву, Мальту, Чешскую Республику, Кипр. В статье подробнее речь пойдет о том, как получить EMI лицензию и какие особенности процесса лицензирования.
На какие услуги распространяется EMI лицензия?
Small EMI (малое платежное учреждение):
- Управление платежной системой.
- Платежные операции/переводы денежных средств.
- Операции по кредитованию (исключительно за счет использования собственных средств).
Максимальный оборот за 12 месяцев по субсчетам пользователей платежной системы не может превышать 36 млн евро (из расчета 3 млн евро в месяц). Учреждения с лицензией Small EMI имеют право оказывать услуги только на территории страны регистрации. Однако это не запрещает иметь клиентов из любой страны мира.
EMI (финансовое учреждения по выпуску эл. денег):
- Помимо тех услуг, которые могут предлагать компании с лицензией малого учреждения для выпуска электронных денег, EMI могут оказывать и ряд других услуг, среди прочего:
- Эмиссию e-money.
- Услуги, что позволяют использовать выпущенные e-money как средство платежа.
- Операции обмена эмитированных эл. денег на фиатную валюту.
- Открытие субсчетов для клиентов внутри корпоративного счета поставщика платежных услуг.
- Сервисы, позволяющие пользователям размещать наличные деньги на расчетном счете.
- Сервисы, позволяющие пользователям снимать наличные с расчетного счета.
- Совершение платежных операций и денежных переводов (в том числе между платежными счетами пользователей платежной организации).
- Предоставление кредитов. Кредит не может быть предоставлен из средств, которые были доверены платежному учреждению для платежной операции, и собственный капитал должен быть эквивалентен или больше общей сумме предоставленных кредитов. Кредит должен быть погашен заемщиком в течение одного календарного года. Выпуск и/или покупка платежных инструментов.
Что такое учреждение для выпуска электронных денег?
EMI (Electronic Money Institution) — юридическая компания, которая имеет право создавать электронные и квази-деньги, а кроме того, может производить платежи по этим активам. Ключевое различие между EMI и стандартными банками заключается в том, что учреждение с Electronic money institution license не имеет законного права хранить депозиты или выдавать долгосрочные кредиты.
Ограничение операций по субсчетам, в большинстве случаев, зависит от уровня идентификации клиента и различается в зависимости от специфики юрисдикции. Нормативно-правовые нормы, регулирующие этот вопрос, постоянно меняются во всем мире, поэтому для каждого нового проекта рекомендуется заручиться поддержкой профильных специалистов.
Разница между EMI и PI
Лицензированное учреждение по выпуску электронных денег может предоставлять все платежные услуги в гораздо более широком спектре по сравнению с учреждениями с лицензией PI Payment Institution (Поставщик платёжных сервисов). Учреждения с лицензией на электронные деньги может хранить средства клиентов в течение неограниченного по времени периода на открытых индивидуальных клиентских счетах, выпускать платежные карты, управлять E-money wallets и выпускать прочие платежные инструменты, которые обеспечивают хранение средств клиентов.
Лицензия EMI в Европе
Если рассматривать европейские государства, то EMI, лицензированные в одном государстве-члене Европейского Союза, могут предоставлять услуги во всех других странах ЕС/ЕЭЗ, пользуясь преимуществами общего рынка без каких-либо ограничений и дополнительных требований. Требования варьируются от страны к стране, но основные из них следующие:
- Иметь как минимум 2 руководящих лиц-резидентов ЕС.
- Предоставить доказательства соответствующей квалификации и проф. опыта в финансовой сфере каждого сотрудника.
- Внести минимальный капитал (обычно от 350 тыс. евро).
- Все лица, которые занимают руководящие должности, обязаны иметь хорошую репутацию и предоставить выписки об отсутствии судимостей.
- Заявитель должен иметь эффективные меры безопасности для защиты средств клиентов.
- Соискатель должен соблюдать все правила и рекомендации финансового регулятора.
- Заявитель должен обладать необходимой инфраструктурой, чтобы предлагать своим клиентам услуги электронных платежей.
Некоторые страны также требуют, чтобы EMI имели физическое присутствие в стране, поддерживали определенный уровень ликвидности или имели определенные виды страхового покрытия. Кроме того, нормативные требования к соискателям на получение лицензии на выпуск электронных денег могут быть изменены, и предприятия должны быть в курсе любых новых правил или руководств, которые могут быть введены.
В целом нормативно-правовая база для EMI в Европе сложна и имеет значительные различия между странами. Компаниям, желающим получить лицензию EMI в Европе, следует обратиться за советом к фирме, предоставляющей профессиональные услуги, которая может проинформировать по процессу подачи заявки и требованиям, характерным для страны, в которой они хотят работать.
Преимущества лицензии EMI
Основные преимущества получения лицензии учреждения по выпуску электронных денег в одной из европейских стран:
- Возможность получения SWIFT (международная межбанковская система).
- Клиенты учреждения получают счета IBAN (международный номер банковского счета).
- Возможность удаленного открытия счетов.
- Выпуск платежной карты Visa (Виза) или MasterCard (МастерКард) для клиентов.
- Компания может переводить платежи в разных валютах.
- Компания может самостоятельно принимать платежные решения и открывать счета. Кроме того, корреспондентские счета по всему миру.
- Предоставление услуг по вводу или снятию наличных и всех операций, необходимых для работы платежного счета.
Специалисты компании TK Deal могут оказать квалифицированную помощь в выборе юрисдикции для получения лицензии EMI, в том числе помощь в подготовке полного пакета документов для подачи заявки, сопровождение в регистрации компании.
4CQwVszH9pSaLBkgrmH