Половина сибирских предпринимателей считает, что ситуация с ведением бизнеса в России улучшилась или не изменилась

14% сибиряков отметили, что за последние два года в России стало легче вести свой бизнес. Главными факторами поддержки бизнеса большинство называет большой рынок сбыта, наличие свободных ниш из-за ухода иностранных компаний и помощь государства. А главными препятствиями для предпринимательства – слабо прогнозируемую ситуацию в экономике, бюрократические барьеры, высокие налоги и отсутствие стартового капитала. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

У 13% опрошенных сибиряков есть собственный бизнес (из них 2% ведут больше одного собственного дела). 17% раньше занимались бизнесом, но потом закрыли его. 71% никогда не вели собственный бизнес.

14% полагают, что вести свой бизнес в России и в СФО в частности, за последние два года стало легче (12% скорее да, 2% - определенно да). По мнению 35%, в последние два года вести бизнес в России не стало легче (19% скорее нет, 16% - определенно нет). 51% затруднились с ответом на этот вопрос.

Среди факторов, которые мешают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли слабо прогнозируемую ситуацию в экономике (41%), бюрократические барьеры (39%), отсутствие стартового капитала и высокие налоги (по 38%). Недоступность кредитов помехой для ведения бизнеса считают лишь 16%. Только 12% не видят никаких помех для занятия предпринимательством в России - по этому показателю Сибирь – безусловный лидер в стране.

- Результаты опроса подтверждают общий настрой предпринимателей и малого бизнеса не снижать свою активность. Многие наши клиенты уверены, что не только сохранят бизнес, но и смогут развивать его, в том числе при содействии и мерах поддержки государства», — комментирует Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие.

Среди факторов, которые помогают вести бизнес в России и в Сибири в частности (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) лидируют большой рынок сбыта и наличие свободных ниш из-за ухода иностранных инвесторов (по 26%), поддержка государства (23%), а также доступность кредитов (19%). При этом 26% не увидели факторов, помогающих заниматься бизнесом в России.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-14 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек