По пути улучшений. ООО «Чарышское» подвело полугодовые итоги нацпроекта «Производительность труда»

Итоги реализации национального проекта «Производительность труда» за полугодовой период подвели 2 августа на ООО «Чарышское». В мероприятии приняли участие сотрудники компании, эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) и представители Министерства экономического развития Алтайского края и КАУ «АЦКР».

В рамках реализации нацпроекта, анализируя пилотный поток «Оптимизация процесса производства сырого молока», рабочая группа выявила 41 проблему. На эталонном участке баз молочной фермы участники рабочей группы совместно с сотрудниками производства обучилась инструментам бережливого производства и реализовали план мероприятий по устранению выявленных проблем.

Благодаря применению инструментов бережливого производства на эталонном участке удалось внедрить в работу производственный анализ, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), составлен список оборудования и разработаны цепочки помощи, инфоцентр базы, стенд решения проблем.

На пилотном потоке были организованы рабочие места по системе 5С, разработаны стандарты рабочих мест и операций на потоке. Также в рамках реализации нацпроекта проводится обход генерального директора, внедрены чек-лист обхода, листы оценки выполняемых стандартов, проводятся рабочие собрания.

В результате, посредством применения практик, направленных на улучшение производственных показателей, на момент закрытия проекта повысилась выработка на потоке на 44%, снизили брак (количество коров на лечении) на 53% и время протекания процесса от начала дойки до отгрузки на 18%.

На совещании с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы, инспектор отдела кадров руководитель проектного офиса Наталья Зубарева презентовала достигнутые результаты проекта и решения, которые повлияли на достижение показателей, также представила план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия до 2024 года.

Для дальнейшего тиражирования знаний на предприятии по программе ФЦК были подготовлены два инструктора по бережливому производству, проведены первые обучения для сотрудников производства.

Полученные результаты по проекту, улучшения условий работы сотрудников и содержания коров достигнуты благодаря заинтересованности вовлеченности генерального директора Марлена Мкртчяна, — отметила руководитель проекта РЦК Елена Моргуль.

Генеральный директор, в свою очередь, обратил внимание на системную и эффективную работу эксперта РЦК с участниками рабочей группы, рассказал о значении применяемых методов бережливого производства и их влиянии на развитие предприятия в текущих условиях, также организован для подразделений предприятия конкурс по системе 5С.

За результативную работу 14 самых активных участников рабочей группы были награждены ценными подарками.

В завершении встречи заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Татьяна Богданова акцентировала внимание на важности полученного результата для развития предприятия и предстоящей работе по их закреплению и тиражированию.

В итоговом выступлении директор КАУ «АЦКР» Дмитрий Ляхов отметил важную заинтересованность сотрудников и высокую вовлеченность руководства предприятия в поддержании изменений и улучшений на производстве.

На предприятии инициировали следующий проект «Оптимизация склада ТМЦ фермы».