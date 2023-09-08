Первый раз в первый класс! На заводе «Нортек» поздравили школьников, их родителей и подарили подарки к 1 сентября

Каждый ребенок получил школьный набор «Нортек» — рюкзак со школьными принадлежностями и фирменный зонтик.
Мы поговорили с гостями, часто ли для сотрудников устраиваются подобные мероприятия, и почему из всех возможных вакансий в Барнауле они выбрали работу в «Нортек».
«Лучше, чем поехать в ТРЦ»
На аллее шинников семьи начали появляться к 12.00. Многие пришли с маленькими детьми. И пока новоявленные школьники кружили вокруг огромного медведя, родители с младшими рассматривали фотозоны и большую пожарную машину.
На праздник руководство завода «Нортек» приготовило несколько станций, где дети могли порезвиться, а родители отдохнуть. Например, очереди к аквагриму и пожарной машине начали расти в геометрической прогрессии еще до начала выступления ведущих. На первой станции девочкам и мальчикам сделали яркий грим, на второй — пожарные показали, как управлять техникой, пустили в кабину и помогли настроить рацию, чтобы поговорить через нее с присутствующими гостями.
Несмотря на то, что 2 сентября в Барнауле отмечали День города на площадке около завода «Нортек» собралось много людей. Русланова Инна пришла на праздник с сыном, чтобы ухватить частичку летних каникул перед началом учебного года.
Муж на заводе работает около 10 лет. К сожалению, сегодня не смог прийти с нами. Но сыну нравится, столько разных развлечений — и на самокатах прокатиться можно и угоститься попкорном. Это не первый наш праздник с «Нортек», ребенку очень понравилось и на прошлых мероприятиях — разные конкурсы были. На первое сентября дарят полезные подарки к школе, — рассказала жена сотрудника Нортек.
Рядом с пожарной машиной работала полевая кухня — можно было подкрепиться горячей кашей с мясом, а также палатка с попкорном.
Для детей обустроили небольшую картинг-зону с самокатами и велосипедами, в стороне работала станция с мастер-классами по изготовлению кукол, поделок и украшений для дома. Школьников, знакомых со счетом, приглашали узнать о финансовой грамотности и научиться распоряжаться карманными финансами.
А еще самые нестеснительные снялись в телевизионной программе. Студию разместили под березами, гость и ведущий сидели на пуфиках.
Директор пожелал родителям терпения
С приветственным словом на празднике выступил технический директор «Нортек» Александр Баяндин. Он поздравил школьников с началом учебного года, а родителей призвал быть терпеливыми.
Баяндин Александр Евгеньевич,
технический директор:
Праздник, как мы и обещали в прошлом году, становится постоянным для наших сотрудников. Это мероприятие посвящено детишкам, которые идут в первый класс, и для тех, кому школа уже не в новинку. Мы хотим отметить начало нового учебного года вместе с работниками и их семьями. И первое, что я хочу пожелать собравшимся — терпения.
Так как я прошел предыдущий учебный год с первоклассником, могу сказать, что родителям нужно подготовиться. Оставляйте рабочие вопросы на работе. Какой бы нервной не была ваша деятельность. Помогайте детишкам с грамматикой и математикой, им тоже сложно первое время.
Праздник 1 сентября — часть корпоративной культуры, которую в «Нортек» активно развивают! На заводе регулярно отмечают День химика, Новый год, День детей и прочие профессиональные праздники.
Планы Нортека на 2023 год
У предприятия планы остаются прежними — восстановиться после крупного пожара, который произошел в 2022 году. По словам представителя завода, на данный момент восстановление идет, немного опережая планы.
Александр Баяндин,
технический директор:
Большое спасибо хочется сказать нашим партнерам, которые помогли в поставке резиновых смесей, что позволило выйти нам на прежние объемы. Все еще впереди, нам важно развиваться и увеличивать производство.
По данным на сегодняшний день, пострадавший подготовительный цех восстановлен на 50%. По мощностям резиновых смесей завод вышел на показатели предыдущего года. На предприятии планируют полностью восстановиться к 2025 году.
Учиться, учиться и еще раз учиться!
Школьники радостно встретили День знаний на аллее Шинников. Но перспектива обучения может быть не только у детей — на предприятии сотрудники могут пройти переподготовку по рабочим профессиям. Сотрудников, которые абсолютно не знакомы с химической промышленностью и производством резины, всему научат в отделе обучения «Нортека». Работника здесь познакомят со спецификой труда и помогут обрести специальность, которая обеспечит заработную плату по размерам превышающую среднюю по региону.
В «Нортеке» всегда есть шанс получить повышение. Так случилось с Сергеем Черновым.
Сергей Чернов,
начальник второго отдела:
Последние полгода я работаю непосредственно с военкоматами. Изначально работал в службе охраны, затем стал инженером по пожарной безопасности, а со временем начальником второго отдела. В «Нортеке» есть возможность развиваться и получать повышения. Естественно для тех, кто хочет работать. Все зависит от человека и от того, с какой стороны он себя покажет.
На заводе, кроме карьерных возможностей, очень развита социальная политика. Здесь и руководство идет навстречу, и премии, и праздничные мероприятия для сотрудников и их семей. Мои дети не первый раз участвуют в таких «корпоративах», им все нравится. В этом вот году опробовали пожарную машину — залезли в салон, настроили рацию, научились пользоваться пожарным гидрантом.
Студентам высших учебных заведений и средне-специальных образовательных организаций, связанных с химической промышленностью, в «Нортеке» тоже рады. Ежегодно на базе завода студенты проходят производственные практики, получают документацию для курсовых и выпускных квалификационных работ.
Входит в число четырех крупнейших шинных заводов России.
Среди предприятий своего сектора алтайское предприятие является лидером по поставкам шинной продукции. Доля «Нортека» на отечественном рынке составляет 55%.
Предприятие активно сотрудничает с высшими и средне-специальными учебными заведениями для привлечения молодых специалистов.
«Нортек» выпускает около 300 позиций и наименований производственной линейки. Завод занимает первое место в стране по объему выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин, а также четвертое место по выпуску грузовых и легкогрузовых шин.
Сайт: www.nortec-tyres.ru
ВКонтакте: https://vk.com/nortec22
Адрес: 656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 12
По вопросам вакансий тел: 8 (963) 570 15-77
e-mail: user1908@ashk.ru