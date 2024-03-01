Первые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Бийский лесхоз».

Отметим, что проект реализовывался при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК).

Анализ пилотного потока «Оптимизация процесса производства пилопродукции» позволил выявить рабочей группе 19 проблем. Исходя из этого, на эталонном участке реализовали мероприятия по созданию эффективного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрили в работу почасовой производственный анализ на станках первого ряда.

Также проведена работа по составлению матрицы компетенций, проанализированы навыки и умения каждого сотрудника. Кроме того, ведется анализ эффективности работы оборудования (OEE) на пилораме Р-80 и мультипризме HPM-500.

В рамках дня информирования с участниками рабочей группы руководитель проектного офиса Елена Рябова представила реализованные мероприятия в рамках проекта.

Директор предприятия Борис Трунов выразил благодарность рабочей группе за проделанную работу, поблагодарил сотрудников Регионального центра компетенций в сфере производительности труда за новые подходы в работе и определения точек роста для развития компании.

Также руководитель компании отметил лучших сотрудников предприятия денежным вознаграждением.

Представитель Министерства экономического развития Алтайского края, заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Татьяна Богданова обратила внимание на большой объем проделанной работы для определения точек роста предприятия, а также пожелала успехов в работе по достижению всех намеченных целей в рамках проекта.

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер в своем выступлении подчеркнул, что вступление в национальный проект для каждого предприятия является новой вехой в развитии.

Так, на данном предприятии итоги работы за первые 3 месяца дали старт масштабной идее по преобразованию цеха лесопиления. Уверен, что предприятие достигнет больших успехов в этом направлении, — отметил Александр Вагенлейтер.

В следующие три месяца рабочей группе предстоит реализация мероприятий направленных на достижение целей проекта согласно установленным срокам, внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия и обучение своими силами сотрудников предприятия сертифицированным инструктором по бережливому производству.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

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