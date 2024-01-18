Перед Новым годом и во время праздников сибиряки взяли в Сбере 6500 ипотек

В топ льготных программ по количеству выдач вошли:
- «Господдержка» — 2142 на 7,9 млрд рублей;
- «Семейная ипотека» — 1564 на 6,4 млрд рублей;
- «Ипотека для IT» — 118 на 682 млн рублей;
- «Арктическая ипотека» — 87 на 347,5 млн рублей.
Больше всего ипотек (почти 1800) в предновогодний и новогодний периоды оформили новосибирцы. Новосибирская область оказалась на 10 месте в стране по этому показателю.
Больше 1100 жилищных кредитов взяли в банке жители Красноярского края. Они же стали главными приобретателями недвижимости по новой льготной программе — «Арктическая ипотека».
Больше 900 ипотек взяли жители Алтайского края, больше 770 — жители Тувы, свыше 700 кредитов оформили в Кузбассе.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:
Льготные программы остаются одним из основных драйверов спроса на ипотеку. Самой популярной программой в Сибири остается «Господдержка», уступившая в целом по стране первую строчку «Семейной ипотеке». А новая программа «Арктическая ипотека» приблизилась по популярности к «Ипотеке для IT.
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