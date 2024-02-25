Пенсию прибавят некоторым россиянам с 1 марта

При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплату к пенсии он не получит. Она устанавливается только один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности.
Индексация социальных пенсий предусмотрена с 1 апреля.
Работающим пенсионерам повышение пока не полагается. Однако спустя один-два месяца после увольнения выплату проиндексируют.
Ранее стало известно, на сколько повысят пенсию и зарплаты в 2024 году.
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