Пенсию прибавят некоторым россиянам с 1 марта

Граждане, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты страховой пенсии по старости вдвое, сообщает РИА Новости .

При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплату к пенсии он не получит. Она устанавливается только один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности.

Индексация социальных пенсий предусмотрена с 1 апреля.

Работающим пенсионерам повышение пока не полагается. Однако спустя один-два месяца после увольнения выплату проиндексируют.

Ранее стало известно, на сколько повысят пенсию и зарплаты в 2024 году.

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