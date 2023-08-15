Паника у населения, дискомфорт у бизнеса: что прогнозируют насчет взлета доллара эксперты и когда сработает "стоп-кран" от Центробанка

Утром 15 августа рубль по отношению к доллару на Мосбирже перешагнул отметку 101, а к евро – 110.

Такие курсы закрепились впервые с 23 марта 2022 года, указывает sibkray.ru.

Фундаментально для такого роста немного причин — цены на нефть на высоком уровне и не падают, поток валюты в страну стабильный.

Возможно, восстанавливается импорт, но половина закупок осуществляется в китайских юанях. Скорее всего, дело в разрегулировке потоков, пересмотре денежными властями каких-то функций, указывает новосибирский кандидат экономических наук Эдуард Коложвари.

Позиция ЦБ

Эксперт подчеркивает — Центробанк должен отрегулировать ситуацию имеющимися в арсенале методами, «иначе мы можем не вписаться в планы по инфляции».

По мнению эксперта, все это рукотворно, курс должен свалиться до уровня 90.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится на месяц раньше запланированного — уже 15 августа вместо 15 сентября.

«Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10:30 по московскому времени», — сообщила накануне вечером пресс-служба ЦБ РФ.

Банк России. cbr.ru

Факт

Максимальные значения курса доллара и евро были зафиксированы 11 марта 2022 года — 120,38 рубля и 132,96 рубля соответственно.

Ранее о вероятности дефолта и девальвации российской нацвалюты рассказали эксперты. Между тем в прошлом году эксперты заявляли, что доходы России при кризисном сценарии упадут еще сильнее, чем в первом квартале 2023 года. А российские власти спрогнозировали средний курс рубля в 2023 году — он будет находиться на уровне 76,5 рубля за доллар. Реальный курс отличается от номинального на величину инфляции.

Ведомство и люди

Есть инфляция, которую считает ведомство, а есть та, которую чувствуют люди.

Так, есть исследовательский центр Romir — они сравнивают чеки более 40 тыс. россиян в разных городах страны, после чего оценивают, как изменились цены на повседневные товары. По их итогам за год инфляция составила 15%.

Так что официальную статистику, может быть, и упакуют в 6,5% благодаря ухищрениям, но россияне почувствуют намного больший рост цен, уверен экономист. И подорожание импортных товаров произойдет уже скоро.