Отмечаем 70 лет прогресса и единства с Профсоюзом строителей Алтайского края.

Мы гордимся тем, что внесли вклад в формирование и развитие "Строительного комплекса", и продолжаем работать ради создания лучших условий для каждого из нас.
Взаимодействуя с международными профсоюзными организациями, мы делимся опытом и укрепляем глобальную солидарность. Наша цель — продвижение интересов строителей на всех уровнях, от местного до международного.
Следуя принципам демократии и независимости, мы активно влияем на социальную политику, обеспечивая защиту и поддержку нашим членам.
В эпоху цифровизации мы идем в ногу со временем, применяя новые технологии для укрепления и развития профсоюзного движения.
Присоединяйтесь к нам в праздновании этой знаменательной даты и будьте частью истории, направленной на создание справедливого и развитого строительного сообщества!
Самое важное - в нашем Telegram-канале