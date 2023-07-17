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Экономика

«Открытие Авто»: выдачи автокредитов в СФО выросли на 13% в первом полугодии

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили кредитные выдачи в регионах Сибирского федерального округа по итогам января-июня 2023 г. Спрос вырос преимущественно за счет автомобилей с пробегом.

Автомобили.
Автомобили.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

По итогам полугодия 2023 года клиенты «Открытие Авто» в СФО оформили порядка 3 тысячи сделок на сумму в 3,5 млрд рублей, что на 13% больше по количеству заключенных договоров и на 25% по объему в сравнении с январем-июнем 2022 года. Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Новосибирская, Кемеровская области и Красноярский край.

Львиная доля оформленных кредитов пришлась на автомобили с пробегом. На этот сегмент по итогам первых шести месяцев 2023 г. пришлось 84% сделок и 78% объема выдачей (81% и 68% по итогам января-июня 2022 г.). Продажи автомобилей с пробегом выросли на 17%, продажи новых автомобилей сократились на 5%.

При этом если в первом полугодии 2022 года жители Сибири занимали у банка в среднем 885 тысяч рублей на покупку подержанного и 1,8 млн на приобретение нового автомобиля, то по итогам 6 месяцев 2023 года средний чек на вторичном рынке вырос до 1,1 млн рублей, на первичном наоборот снизился до 1,6 млн рублей. За счет большой доли автомобилей с пробегом, средний счет увеличился на 11%, что связано с подорожанием самих автомобилей.

Будущие автовладельцы чаще всего оформляли займы с первоначальным взносом до 30% сроком на 6 лет.

Марина Дембицкая,
руководитель «Открытие Авто»:

Рынок новых авто, безусловно, восстанавливается, однако медленнее, чем хотелось бы. Объемов выпуска АвтоВАЗа, активной экспансия китайских автоконцернов и текущих продаж по каналам параллельного импорта недостаточно для взрывного роста сегмента. В итоге сегодня на каждый проданный новый автомобиль приходится 8 ТС с пробегом по сравнению с 6 годом ранее. Вторичный рынок продолжает динамично расти, а средний возраст авто увеличиваться.

Аналогичный сдвиг мы наблюдаем и в сегменте кредитных выдач. Скорее всего проникновение кредитных продаж на вторичном рынке в этом году продолжит увеличиваться, а доля АСП в общих кредитных выдачах банков продолжит расти, достигнув к концу года порядка 55%-60% по рынку в целом. Тем более что ставки по кредитным программам на авто с пробегом уже практически сравнялись с первичным рынком и зависят не столько от возраста автомобиля, сколько от суммы первоначального взноса, срока и размера автокредита. В свою очередь, стимулировать кредитные выдачи в сегменте новых авто сможет только возобновление госпрограммы льготного автокредитования.

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