«Открытие Авто»: в июле спрос на автокредиты среди сибиряков вырос на ожидании роста цен и ставок

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили выдачи автокредитов в июле 2023 года. На рынок автокредитования СФО продолжают оказывать влияние экспансия китайских брендов на первичном рынке и продолжающийся рост спроса на вторичном рынке. Спрос на кредитные автомобили вырос из-за ожиданий роста цен и ставок.

В июле 2023 года в банк «Открытие» поступило на 5% больше заявок на автокредиты, чем в июле 2022-го и на 15% больше, чем в июне этого года. Всего с начала года число обращений за кредитами выросло в полтора раза, спрос на новые автомобили увеличился на 44%, на автомобили с пробегом — на 57%.

Основным драйвером роста сейчас является рынок ссуд на покупку автомобилей на вторичном рынке. В среднем от 50% до 80% выдач крупнейших игроков рынка автокредитования приходится на авто с пробегом. Однако в июле оживился и рынок кредитования покупки новых автомобилей.

За 7 месяцев 2023 года жители СФО получили в банке «Открытие» 3 518 автокредитов на сумму 4,3 млрд рублей, что на 12% больше по количеству и на 29% по объему по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года. На автомобили с пробегом пришлось 84% всех ссуд по количеству и 77% по объемам кредитования.

В июле 2023 года спрос на новые авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21% по объему выдач и на 18% — по количеству (83 авто на 188 млн рублей). При этом доля новых авто в общем объеме выдач снизилась на 5% - до 24%, а по количеству увеличилась на 1% — до 16%. Рынок продолжает небольшое восстановление на фоне налаживания объемов выпуска отечественных брендов и дальнейшей экспансии китайских автоконцернов. Кроме этого, среди предпосылок роста спроса и продаж — ожидаемое повышение цен в связи с новыми правилами ввоза иномарок с 1 августа.

В топ-5 проданных в кредит новых автомобилей в июле вошли марки Lada, Hyundai, Toyota, Changan, Tank. Наиболее востребованными моделями за месяц стали LADA Granta, Hyundai Tucson, LADA Vesta, Tank 300, Haval Jolion. По итогам второго летнего месяца доля китайских марокв кредитных выдачах банка «Открытие» в СФО составила уже 36% по количеству сделок и 34% — в денежном эквиваленте (34%).

Рост проникновения китайских автоконцернов на российский рынок ожидаем сегодня как в продажах, так и автокредитных выдачах. Китайские марки сегодня активно заходят на российский рынок, предлагая не только широкий модельный ряд, но и, совместно с банками, разнообразные финансовые программы субсидирования при покупке авто, включая как субсидии по ставке, так и прямые скидки от автопроизводителя, от дилеров, при покупке в трейд-ин и при оформлении страховых и сервисных программ. Поэтому и на авторынке, и на рынке автокредитования доля китайских машин только продолжит увеличиваться — отметил управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.

На вторичном рынке жители СФО отдают предпочтение российским, корейским и японским брендам. Наиболее популярными марками автомобилей с пробегом у заемщиков в июле остались Toyota, Honda, Hyundai, Nissan, Kia. Наиболее распространенными моделями — Toyota Rav4, Kia Rio, Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Honda Stepwgn.