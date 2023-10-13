«Открытие Авто»: по итогам 9 месяцев банк «Открытие» в СФО увеличил объемы автокредитования на 20%

По сравнению с январем-сентябрем 2022 года объемы кредитных выдач «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на приобретение автомобилей в регионах СФО увеличились на 20% — до 5,7 млрд рублей. При этом количество автокредитов выросло всего на 1,5%. Таким образом, рост объемов выдач в основном говорит о росте стоимости автомобилей и среднего чека по ним.

Заметен тренд на снижение спроса на автокредиты — по сравнению с прошлым годом он снизился на 4% — до 56 975 заявок. Причем количество заявок снижалось как на новые авто, так и на авто с пробегом. Одним из факторов снижения спроса стала отмена программы государственной поддержки автокредитования: на нее приходилось до 19% всех договоров автокредитования в прошлом году.

Показательным стал и сентябрь 2023 года: в отделения банка по СФО суммарно было подано на 4% меньше заявок, чем в сентябре 2022 года (6 746 штук). При этом спрос на новые авто снизился на 11%, на авто с пробегом — на 3%. Снижение спроса заметно и по сравнению с предыдущим месяцем — августом 2023 года: он сократился суммарно на 10% (в том числе, на новые авто на 7%, на подержанные — на 10%).

С начала 2023 года банк выдал сибирякам 4 391 автокредит на 5,7 млрд рублей, что на 1,5% превышает количество выдач и на 20% сумму выдач в аналогичном периоде прошлого года. При этом доля кредитов на авто с пробегом увеличилась на 3% и составила 84% в общем объеме выданных кредитов.

По сравнению с январем-сентябрем 2022 года средний чек по кредиту на покупку автомобиля увеличился почти на 200 тысяч рублей — до 1,3 млн рублей.

Лидерами по продажам января-сентября 2023 года среди новых авто стали Changan, LADA, Москвич, KIA, FAW. «Китаец» впервые опередил традиционного лидера — LADA. Среди авто с пробегом по-прежнему в лидерах японские и корейские марки: Toyota, Honda, Nissan, KIA, Hyundai.