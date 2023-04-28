29 апреля
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Экономика

«Открытие Авто»: большинство сибирских автомобилистов предпочтут газу бензин и электричество

По результатам опроса* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») большинство сибиряков (47%) предпочтут в будущем ездить на автомобиле с бензиновым и дизельным двигателями, еще почти треть высказались в пользу электрокаров. При этом большинство связывает дальнейшее развитие автотранспорта на газе от цен на газомоторное топливо, а более половины опрошенных назвали его главным достоинством экономичность.

47% сибиряков (самый высокий процент по стране) в будущем предпочли бы ездить на классическом бензиновом или дизельном авто. Еще 27% опрошенных хотели бы ездить на электрокаре. Это в основном молодые водители 26−40 лет. 12% респондентов в качестве транспортного средства будущего указали автомобиль на солнечной энергии, 8% - на водороде и лишь 5% - на газе.

Оценивая достоинства и недостатки автомобилей на газомоторном топливе, половина респондентов (49%) выделяет их экономичность. 28% опрошенных отмечают экологичность газомоторного топлива. Каждый шестой (15%) считает, что достоинств у газа как топлива для авто нет. Только 5% опрошенных указали на простоту в обслуживании и ремонте и 3% - на плавную работу двигателя.

Главный недостаток автомобилей на газомоторном топливе, по мнению 44% сибиряков — опасность утечки газа и взрыва при неправильной эксплуатации. На нехватку газозаправочных станций указали 13% респондентов. Высокую стоимость газобаллонного оборудования и его установки отмечают 12% опрошенных.

46% сибиряков полагают, что будущее газомоторного транспорта зависит от цен на топливо. Четверть респондентов (27%) считает, что автомобилей на газе станет больше. Только 6% респондентов согласны с тем, что перевод автомобилей на экологически чистое топливо будет зависеть от государственных субсидий.

В то же время 43% респондентов затруднились сравнить конкурентоспособность автомобилей на газомоторном топливе с машинами с обычными двигателями и электрокарами. Так ответили преимущественно женщины (51%). Почти треть опрошенных (31%) считают, что авто на газе будут альтернативой транспорту с другими видами топлива. О том, что все автомобили будут использовать электродвигатели, высказались 27% опрошенных.

* Опрос проводился 3−9 апреля 2023 г. среди 1520 респондентов в возрасте 18−65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

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