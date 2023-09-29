От микро к нано. Почему «мельчают» кредиты в Алтайском крае

Средний объем микрокредита в Алтайском крае в августе уменьшился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8847 рублей. В других регионах Сибири наблюдался как рост, так и сокращение размера микрозаймов. В ситуации на разбирался altapress.ru.

Микрокредитный рынок Сибири

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле, впервые после четырех месяцев непрерывного роста снизился средний размер микрокредитов, которые брали россияне. В целом по РФ снижение составило 0,4% за месяц.

Алтайский край полностью уложился в русло общероссийских тенденций, однако, например, в Новосибирской области снижение составило 0,9%, в Омской — 0,6%, а в Иркутской — 0,1%. При этом, например, в Кузбассе наблюдался рост на 0,4%, а в Красноярском крае — на 0,6%.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Региональные особенности

Руководитель направления по развитию систем скоринга МФК «Лайм-Займ» Валерий Гораш выразил altapress.ru мнение, что на снижение и повышение среднего размера микрозайма влияние оказал средний доход и уровень закредитованности по каждому конкретному региону.

Валерий Гораш,

Руководитель направления по развитию систем скоринга МФК «Лайм-Займ»:

Снижение наблюдается в регионах менее промышленных, поэтому кредиторы при формировании предложений ограничивали суммы, чтобы лучше вписаться в макропруденциальные лимиты. Кроме того, следует учитывать, что в Красноярский край входит и Норильская агломерация, которая может существенно влиять на средний размер микрозайма.

Он добавил, что указанные регионы Сибири отличаются друг от друга как по экономическим показателям, таким, как уровень доходов, прожиточный минимум и т.д, так и по социальным, в которые входят региональные меры поддержки, демографическая ситуация и прочее.

Деньги. Источник: Freepik, автор ededchechine.

Общероссийская ситуация

Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отметил, что выдача микрозаймов летом снижалась, не в последнюю очередь из-за принятых Центробанком мер по охлаждению микрофинансового рынка.

Алексей Волков,

директор НБКИ по маркетингу:

В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам.

Он также указал, что эти меры привели к сокращению выдачи микрозаймов, прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой.