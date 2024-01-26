От Алтая до Якутии. Как барнаульская компания строит заводы по всей стране

ГК «Аэрон» — молодая компания, которая успела заявить о себе, как о предприятии всероссийского уровня. Она возводит промышленные объекты во всех уголках страны, даже в сложных климатических условиях.

ГК «Аэрон» — молодая компания, которая возводит промышленные объекты во всех уголках страны.

Ключевые направления

Одна из ключевых компетенций «Аэрон» — реализация строительных проектов в любой точке России, в том числе в отдаленных районах и сложных климатических условиях. Например, компания принимала участие в строительстве Забайкальского зернового терминала и крупнейшего в России горно-обогатительного комбината в Якутии.

Проектирование и строительство объектов промышленного назначения — это основное направление компании. «Аэрон» специализируется на строительстве зданий из сэндвич-панелей, монтаже технологического оборудования, изготовлении и монтаже металлоконструкций, сборно-монолитных конструкций.

В Алтайском крае компания занималась строительством многочисленных объектов. В числе их работ: здание сервисного центра «Гомсельмаш», цех завода Feat Agro (Фит Агро) в селе Леньки и элеватор вместимостью 20 тыс. тонн в селе Паклино Баевского района. Последний — предмет особой гордости для «Аэрон». Компании удалось выполнить работы всего за семь месяцев при нормативном сроке строительства таких объектов два года, рассказал директор ГК Роман Куликов.

Качество — залог успеха

Как любая уважаемая строительная компания — мы уделяем большое внимание качеству нашей работы, — отмечает директор по развитию Роман Проскуряков. — Ведь любая ошибка может дорого обойтись и заказчику, и нам.

В компании разработана и внедрена система контроля качества, которая позволяет отслеживать все этапы работ по каждому проекту. Все монтажные и пусконаладочные работы мы производим в строгом соответствии с утвержденным заказчиком проектом, а также ГОСТами и СНиПами. Благодаря этому возведенные объекты отличаются надежностью, долговечностью и производительностью.

Сейчас мы занимаемся строительством ГОКа на базе месторождения в Забайкальском крае, — рассказывает Роман Проскуряков. — Объект непростой, и расположен в экстремальных климатических и геологических условиях Забайкальского края. Строительные ресурсы приходится везти из разных уголков России. Часть из Иркутска, часть — из Читы, а что-то — из Новосибирска.

Успех работы компании — это, в первую очередь, заслуга коллектива, отмечают в «Аэрон».

В связи с дефицитом сотрудников во всем крае, мы уделяем кадровой политике большое внимание. Мы стараемся сформировать слаженную команду, в которой бы людям было приятно работать друг с другом, — рассказывает директор по развитию.

В решении бизнес-задач помогают и власти города. Администрация Барнаула проводит бизнес-конференции, спикерами на которых выступают ведущие эксперты и предприниматели-практики, оказывается информационно-консультационная поддержка о проводимых мероприятиях, мерах поддержки для представителей бизнеса.

Проекты всероссийского масштаба

Одно из главных достижений компании — строительство Забайкальского зернового терминала. Шестнадцать силосов в составе терминала, мощностью единовременного хранения 5 тыс. тонн каждый, обеспечивают годовой объем перевалки в 8 млн тонн. ЗЗТ обслуживает восточный коридор Забайкалье — Маньчжурия.

Логистические преимущества терминала — доставка зерна из любой точки Урала, Сибири и Дальнего Востока до любой точки в Китае за 2-3 недели, против 3 месяцев морской доставки

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Забайкальский край в августе 2022 года заявил, что зерновой терминал должен повысить продовольственную безопасность страны. По его словам, с запуском предприятия экспорт зерна может удвоиться.

Планы на будущее

Планы на 2024 год у компании «Аэрон» грандиозные. Директор ГК Роман Куликов рассказал, что у них подписан агентский договор с китайской компанией FAMSUN (Фамсан) — ведущим мировым производителем оборудования для кормопроизводства и животноводства, поставщиком услуг в области интеллектуальных систем хранения.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле».

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