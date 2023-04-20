ООО «Алтайлестехмаш» пополнил ряды участников нацпроекта «Производительность труда».

Очный отбор на участие в национальном проекте «Производительность труда» прошло ООО «Алтайлестехмаш» . Данное предприятие является одним из лидеров по производству деревообрабатывающего оборудования для различных сегментов бизнеса: малого, среднего, крупного, на территории ЕврАзЭс (бывшее название — СНГ).

В ходе очного отбора специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и регионального министерства экономического развития рассказали представителям завода о целях и задачах нацпроекта, довели информацию о том, за счет чего возможно увеличение производительности труда, а также провели ознакомительный осмотр производственной площадки.

Представители предприятия, в свою очередь, высоко оценили возможности, которые открываются перед участниками национального проекта «Производительность труда».

Ориентировочно уже этим летом эксперты РЦК начнут совместную работу с сотрудниками предприятия по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений.

Также будут проведены обучение и сертификация внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников ООО «Алтайлестехмаш» для последующей передачи знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам предприятия.

Стоит отметить, что ООО «Алтайлестехмаш» стало 76-м предприятием-участником национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае из 87 возможных до конца 2024 года.

Участие в нацпроекте помогает компаниям нашего региона повысить свою эффективность. Согласно данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в среднем в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза, уточнил руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер.