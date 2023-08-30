Обучения по повышению эффективности офисных процессов прошли в Алтайском крае

Сотрудники исполнительных органов Алтайского края, органов местного самоуправления (города Бийска, Локтевского района) и краевых учреждений с 22 по 25 августа 2023 года прошли обучение по использованию инструментов бережливого производства в офисных процессах. Тренинги были организованы в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Группа из 12 человек в течение четырех дней развивала собственные компетенции в части практического применения методов улучшения текущей офисной деятельности, позволяющих сокращать время протекания различных процессов и повышать производительность труда.



Программа обучения включала в себя серию тренингов от тренера АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Дарьи Мовлян по следующим темам: картирование, управление изменениями, реализация проектов по улучшению, методика решения проблем и система 5С. Эти инструменты бережливого производства специально адаптированы для офиса.



Специализированный тренинг «Фабрика офисных процессов», который провели сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края, состоялся в заключительный день.



По словам участников тренингов, такой формат обучения, состоящий из теории и практики, позволяет взглянуть под новым углом на устоявшиеся в организации процессы планирования и администрирования, управления персоналом и ресурсами, ведения вспомогательной и основной деятельности. Зачастую они излишне или, напротив, недостаточно регламентированы, протекают с проблемами, коренные причины которых долгое время остаются невыясненными и, следовательно, неустраненными.

Освоенные инструменты совершенствования офисных процессов очень важны с точки зрения своей универсальности и применимости в любой организации вне зависимости от ее отраслевой принадлежности.



Всего, начиная с 2021 года, в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае состоялось шесть потоков обучения представителей региональных управленческих команд инструментам бережливого производства в офисных процессах, а участие в них принял 91 человек.