31 августа
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Экономика

Обучения по повышению эффективности офисных процессов прошли в Алтайском крае

Сотрудники исполнительных органов Алтайского края, органов местного самоуправления (города Бийска, Локтевского района) и краевых учреждений с 22 по 25 августа 2023 года прошли обучение по использованию инструментов бережливого производства в офисных процессах. Тренинги были организованы в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Сотрудники исполнительных органов Алтайского края, органов местного самоуправления и краевых учреждений с прошли обучение по использованию инструментов бережливого производства в офисных процессах.
Сотрудники исполнительных органов Алтайского края, органов местного самоуправления и краевых учреждений с прошли обучение по использованию инструментов бережливого производства в офисных процессах.
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Группа из 12 человек в течение четырех дней развивала собственные компетенции в части практического применения методов улучшения текущей офисной деятельности, позволяющих сокращать время протекания различных процессов и повышать производительность труда.


Программа обучения включала в себя серию тренингов от тренера АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Дарьи Мовлян по следующим темам: картирование, управление изменениями, реализация проектов по улучшению, методика решения проблем и система 5С. Эти инструменты бережливого производства специально адаптированы для офиса.

Специализированный тренинг «Фабрика офисных процессов», который провели сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края, состоялся в заключительный день.

По словам участников тренингов, такой формат обучения, состоящий из теории и практики, позволяет взглянуть под новым углом на устоявшиеся в организации процессы планирования и администрирования, управления персоналом и ресурсами, ведения вспомогательной и основной деятельности. Зачастую они излишне или, напротив, недостаточно регламентированы, протекают с проблемами, коренные причины которых долгое время остаются невыясненными и, следовательно, неустраненными.

Освоенные инструменты совершенствования офисных процессов очень важны с точки зрения своей универсальности и применимости в любой организации вне зависимости от ее отраслевой принадлежности.

Всего, начиная с 2021 года, в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае состоялось шесть потоков обучения представителей региональных управленческих команд инструментам бережливого производства в офисных процессах, а участие в них принял 91 человек.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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