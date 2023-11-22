Об отклонениях рубля от нынешнего курса рассказал помощник Путина

Российская национальная валюта укрепляется и может дальше двигаться в этом векторе.

Однако кардинальных отклонений от нынешнего курса ждать не стоит, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, пишет «Московский комсомолец».

Положительная динамика рубля зависит от нескольких факторов — снижения временного оттока капитала, погашения внешнего долга и выкупа иностранных активов.

А продолжение быстрого роста внутреннего спроса может компенсировать всю эту историю, указывает bfm.ru.

Накануне Банк России понизил курс доллара. Центробанк установил на 21 ноября официальный курс доллара на уровне 88,4954 рубля.

Ранее помощник президента РФ пообещал укрепление рубля «рано или поздно». В августе Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию.