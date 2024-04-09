12 апреля
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Экономика

О падении производства гречки предупредили россиян

Стало известно, что производители резко снизят производство гречки из-за дешевизны в розничной торговле, сообщает Lenta.ru.

Гречка. Гречневая крупа.
Гречка. Гречневая крупа.
СС0

Падение цен на гречневую крупу в рознице приведет к значительному снижению площадей сева в России. Это закончится резким падением производства продукта и дальнейшим его подорожанием.

В мае 2022 года средняя стоимость гречки поднялась до 144,2 рубля за килограмм, но в феврале 2024-го она опустилась до 85,9 рубля. Цены производителей продолжают падать из-за большого объема предложения. Так, за год тонна гречки подешевела с 44,9 тыс. рублей за тонну до 34,19 тыс. рублей.

Снижение рентабельности лишает аграриев мотивации заниматься культурой, поскольку себестоимость производства неуклонно увеличивается. Производители при нынешних ценах могут даже работать в минус.

Ранее в России спрогнозировали резкое подорожание гречки.

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