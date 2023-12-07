О непредсказуемости и тайных знаниях ЦБ рассказал эксперт

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предложил меры на случай непредсказуемых решений Центробанка по ключевой ставке, пишет РБК .

Основная причина принятия подобных решений — непредсказуемая макроэкономическая среда, уверен эксперт.

И добавил, что план по замедлению роста цен до 4 — 4,5% на 2024 год сложно реализовать. Однако план достижим, если инфляция во втором, третьем и четвертом кварталах 2024 года упадет до уровня 2%, указывает Газета.Ru.

Для его достижения регулятор должен обладать тайным знанием того, какие силы способны усилить его атаку на инфляцию, считает эксперт.

Ранее Сбербанк вновь повысил минимальную ставку по ипотеке. Компания завила, что причина такого решения — повышение ключевой ставки Центробанка с 13 до 15% годовых.

Отмечается, что ставки по льготным ипотечным программам не изменится.

Клиенты, которым одобрили ипотеку до 2 ноября, могут оформить ее на старых условиях в течении 90 дней.

Понятие

Ключевая ставка — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.

Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора.

Населению и бизнесу

Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения.