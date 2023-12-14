Новый уровень качества жизни. Что такое алтайский сельский стандарт

2023 год запомнится для Алтайского края, как календарный период, посвященный внедрению в негородских территориях региона сельского стандарта. Само понятие алтайского сельского стандарта в повседневный обиход ввел лично губернатор Виктор Томенко, который во время поездок по районам края подчеркивал – жизнь на селе должна быть комфортной во всех отношениях.

По словам Виктора Томенко, в данном случае необходимо говорить о комплексной работе, которая должна проводиться сразу по нескольким направлениям — в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, строительства дорог, благоустройства и так далее.

- Алтайский сельский стандарт — это про комфортную и счастливую жизнь в каждом районе нашего края во всех, даже небольших, населенных пунктах. Для этого должна быть работа, обеспечивающая жителей стабильным достойным доходом, должны быть все условия, чтобы растить детей, чтобы наше старшее поколение было окружено вниманием и заботой. Чтобы в наших районах были благоустроенные места для отдыха, насыщенная культурная и спортивная жизнь, - так описывал формулу внедрения сельского стандарта сам глава региона.

По словам Виктора Томенко, сегодня на селе в Алтайском крае проживает немногим меньше половины наших земляков: "Это очень высокий показатель по сравнению со многими другими регионами России. Поэтому мы с особым вниманием относимся к небольшим населенным пунктам. Повышать там уровень жизни — это смысл Алтайского сельского стандарта, который мы внедряет повсеместно, используя для этого как краевые ресурсы, так и федеральные".

Губернатор Томенко проверил, как внедряется «алтайский сельский стандарт» в Усть-Калманке. Источник: Антон Червяков.

О важности создания по-настоящему комфортных условий в сельских территориях губернатор высказывался и совсем недавно – в рамках торжественных мероприятий, посвященных чествованию работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Аграрный сектор остается одной из крепких опор нашей экономики благодаря труду конкретных людей (…) Только гордиться их успехами по праздникам, конечно, недостаточно. Важна ежедневная помощь и поддержка наших тружеников. А так как преимущественно аграрные предприятия сконцентрированы в сельской местности, не перестаем работать над развитием, улучшением условий для жизни всех населенных пунктов, в том числе и небольших. В этом году в наш обиход вошло понятие Алтайского сельского стандарта. Это значит, что все жители нашего края, вне зависимости от того, где они живут — в городе или на селе, должны быть обеспечены всем необходимым. Это и связь, и дороги, и медицина, и образование, и много чего еще. Сделано уже немало, но и вопросов по-прежнему хватает — занимаемся каждым в рабочем режиме, - акцентировал Виктор Томенко внимание на необходимости продолжать целенаправленную работу по повышению уровня жизни на селе.

Причем, уверен губернатор Алтайского края, сельские территории будут уверенно смотреть в будущее только в том случае, если с ними будет связывать свою жизнь молодое поколение жителей нашего региона.

- Наша задача — сделать так, чтобы люди, в том числе самые активные представители нашего общества — молодежь, чувствовали себя счастливыми, трудились в комфортных условиях, были обеспечены всем необходимым от больниц и школ до развлечений и мест отдыха. Работаем над этим, как я часто рассказываю, комплексно. Развиваем инфраструктуру в рамках Алтайского сельского стандарта, привлекаем федеральную поддержку, - подчеркивал Виктор Томенко.

В этом контексте надо отметить, что в текущем году регион подписал соглашение о сотрудничестве с Российским союзом сельской молодежи. Данный документ призван сыграть свою роль в привлечении молодежи на село.

В целом же можно констатировать, что разработанные краевым правительством подходы к развитию сельских территорий региона дают свои положительные плоды, а значит перемены в районах Алтая будут продолжаться.