Новый рекорд в аграрной сфере

В течение суток под проливным дождем и палящим солнцем Ростсельмаш 2400, оснащенный новой системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль, обработал 494,9 га на культивации паров. 15 июня на поле хозяйства «Калининское» в селе Покойное Ставропольского края трактор работал с тяжелым культиватором R-1480 шириной захвата 14,9 м. Это было одно из самых значимых, ярких и в то же время экстремальных событий 2023 года в аграрной сфере. В ночь трактор работал под проливным дождем, а днем из-за сильной жары и ветра агромашина шла в пылевом облаке: не было видно ни культиватора, ни разворотной полосы.
Но эти погодные катаклизмы не помешали установить одному из ведущих российских разработчиков, компании Ростсельмаш, рекорд в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л.с. с системой автоуправления за 24 часа в России». Трактор со своей задачей справился на отлично, подтвердив высокие ходовые качества и надежность. Рекорд внесен в Книгу рекордов России и подтвержден соответствующим сертификатом.
Техника работала без перерыва. В этих погодных условиях система автоуправления с электрорулем нас выручала и способствовала достижению высоких результатов. Машина шла четко по приборам. Трактор 2400 в это раз прошел огонь и воду! — рассказал Олег Стецюк, управляющий товарной группой компании Ростсельмаш.