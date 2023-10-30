31 октября
﻿
Экономика

Новый газопровод длиной более 33 км построят в микрорайоне Затон

В микрорайоне Затон «Газпром газораспределение Барнаул» начало строительство распределительных сетей в конце октября. Работы проходят в рамках программы социальной догазификации, объявленной Президентом России в 2021 году.

«Газпром газораспределение Барнаул» начало строительство распределительных сетей в микрорайоне Затон.
«Газпром газораспределение Барнаул» начало строительство распределительных сетей в микрорайоне Затон.
Фото предоставлено пресс-службой Минстроя Алтайского края.

Как идут строительные работы, проверили заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислав Цыро и гендиректор барнаульского Газмпрома Евгений Григоренко.

Общая протяженность сетей составит 33,5 км. Также в планах установить пять газорегуляторных пунктов, из которых 3 км будет занимать межпоселковый газопровод. По словам компании, это позволит подключить все 690 домовладений микрорайона.

«Газпром газораспределение Барнаул» начало строительство распределительных сетей в микрорайоне Затон.
«Газпром газораспределение Барнаул» начало строительство распределительных сетей в микрорайоне Затон.
Фото предоставлено пресс-службой Минстроя Алтайского края.

Для барнаульского Газпрома объект стал одним из наиболее крупных и при этом технически сложных проектов. Во многом это связано с водоохранной зоной, расположенной на территории Затона.

Из-за высоких грунтовых вод мы используем метод горизонтально-направленного бурения при основных работах. В целом, объект непростой. Это связано и с большим количеством уже существующих инженерных коммуникаций в самом микрорайоне, — рассказал Евгений Григоренко.

Несмотря на трудности, по словам гендиректора компании, в настоящее время проектная документация разработана в полном объеме, все необходимые разрешения на проведение работ получены.

На сегодняшний день в Алтайском крае в рамках программы догазификации завершается строительство большей части газопроводов, сообщает замминистра строительства и ЖКХ Станислав Цыро. Свыше 43 тыс. домовладений уже могут подключиться к сетям газораспределения. Дополнительно газоснабжение проведено для 19 тыс. домов и доведено до границ земельных участков.

«Газпром газораспределение Барнаул» начало строительство распределительных сетей в микрорайоне Затон.
«Газпром газораспределение Барнаул» начало строительство распределительных сетей в микрорайоне Затон.
Фото предоставлено пресс-службой Минстроя Алтайского края.

Помимо этого, в крае действует программа по газификации ранее не газифицированных населенных пунктов.

Мы в этом году запустили ряд объектов в Косихинском, Троицком и Тальменском районах. Видим хорошие темпы. Общая протяженность газовых сетей в крае составила порядка 6 тыс. км. А благодаря мероприятиям по социальной догазификации, проведено более тысячи новых километров сетей. После строительства, мы, конечно же, ждем значительное увеличение потребителей газа в Алтайском крае. Не забываем о поддержке отдельных категорий граждан. Напомню, что по решению губернатора региона, правительством предусмотрены компенсации для жителей на подключение газа в размере до 100 тыс. рублей на домовладение, — сообщил замминистра Станислав Цыро.

«Газпром газораспределение Барнаул» начало строительство распределительных сетей в микрорайоне Затон.
«Газпром газораспределение Барнаул» начало строительство распределительных сетей в микрорайоне Затон.
Фото предоставлено пресс-службой Минстроя Алтайского края.

Напоминаем, что программа газификации Алтайского края, рассчитана на 2021-2025 годы. Это одна из самых крупных в стране по объему инвестиций. Программа предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации городов Ярового, Славгорода, Рубцовска и еще 26 населенных пунктов в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах, при этом последние четыре района газифицируются впервые.

Кроме того, в рамках догазификации собираются подключить к природному газу более 56 тыс. домовладений в 107 населенных пунктах. При полной газификации которых уровень газификации Алтайского края увеличится с 16,6% до 20,7%.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость