Ненужные миллионы. Главный ДК Барнаула не хотят ремонтировать

Исчезнувшие документы

Соответствующий тендер должен был быть разыгран 17 июля, однако вместо этого он оказался вновь переведен на этап «подача заявок». Такое обычно происходит, если на торги не заявляется ни одного желающего.

При этом, правда, остаются протоколы, в которых отмечается данный факт, однако в описываемом случае все документы о подаче ценовых предложений с сайта госзакупок оказались удалены.

Передача документа. Фото: freepik, автор pressfoto.

Новые торги

Новый аукцион должен завершиться 28 июля. При этом работы потенциальному подрядчику предстоит закончить уже в сентябре. В них входит демонтаж пола, монтаж оборудования и планшета сцены, электропроводки, а также другие работы.

Возможно, все дело в цене. В 2020 году Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина предлагал за замену нижней механики сцены почти 27,8 млн рублей — это почти в 7,5 раз больше, чем сейчас дает за ремонт поворотного круга ДК.

Аукцион. Из открытых источников Интернет.

Днем с огнем

Отметим, что и найти подрядчика на подобные работы достаточно непросто. В Алтайском крае компаний, специализирующихся на подобной деятельности, нет. Даже на упоминавшиеся выше торги за тендер на ремонт сцены в краевом драмтеатре было подано всего две заявки, и обе — от фирм из других регионов.

В тот раз аукцион выиграла московская компания «Стройцирк». Помимо нее на торги заявлялась также новосибирская фирма «Нск», однако ее заявку комиссия признала не соответствующей требованиям.

Рабочий. unsplash.com