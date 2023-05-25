Не вытащить рыбку из пруда. Почему Алтайский край столкнулся с жестким дефицитом рабочей силы и получится ли это исправить

В Алтайском крае остро стоит проблема нехватки квалифицированных трудовых ресурсов во многих сферах. В частности, особенно сильно дефицит рабочей силы ощущается в развивающихся предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Разбираемся с помощью экспертов, что происходит на алтайском рынке труда и как можно привлечь трудовые ресурсы.

Баланс — на стороне соискателя

С осени 2022 года в крае остро встала проблема укомплектования предприятий региона квалифицированными кадрами. Так, в центрах занятости населения отмечают рекордно низкое число безработных. По состоянию на 1 апреля официально зарегистрированных нетрудоустроенных граждан власти насчитывали 12,6 тыс. человек. Это составляет 1,1 % от численности рабочей силы региона.

При этом потребность в кадрах, заявленная в ту же службу занятости, по состоянию на 1 апреля составила 20,2 тыс. вакансий. Примечательно, что потребность в кадрах за последнее время резко выросла аж на 17,4%. По состоянию на 1 февраля работодателям требовались 17,3 тыс. работников.

Статистика. Изображение от jannoon028 на Freepik.

Практически все отрасли испытывают дефицит по тем или иным специальностям. Особенно сильно минувший год обострил застарелую проблему дефицита работников в промышленности края и оборонно-промышленном комплексе.

За квалифицированных сварщиков, токарей, фрезеровщиков и других мастеров между предприятиями идет нешуточная борьба, вызвавшая ощутимый рост заработной платы.

При этом на рынке труда отмечается определенный дисбаланс, в том числе и по территориальному признаку. В городе открыто много вакансий, но мало соискателей, а в сельской местности больше соискателей, чем вакансий.

Что говорят «хэдхантеры»

Данные официальной статистики по ситуации на региональном рынке труда в целом совпадают с данными сторонних рекрутинговых сервисов. Так, пресс-служба крупнейшего сервиса по поиску работы в России hh.ru в ответ на запрос altapress.ru сообщила, что за январь-март 2023 года количество вакансий в Алтайском крае выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось и число резюме соискателей – но на 7%.

По данным сервиса, чаще всего работодатели края открывают вакансии в следующих профессиональных сферах:

Продажи - 35%,

Рабочий персонал - 18%,

Строительство, недвижимость - 17%,

Транспорт, логистика - 15%,

Производство - 12%.

Собеседование. Фирма. Работа. Изображение от yanalya на Freepik.

В свою очередь, большая часть резюме соискателей приходится на:

Продажи - 14%,

Административный персонал - 10%,

Транспорт, логистика - 6%,

Производство - 4%,

Рабочий персонал - 4%.

В целом, утверждают аналитики, на региональном рынке труда сохраняется умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя — на одну вакансию претендуют четыре человека при норме в шесть-семь человек.

При этом ряд сфер испытывают серьезный кадровый дефицит. Например, в сфере строительства, медицины, персонала, автобизнеса, сервиса, производства сегодня фактически отсутствует конкуренция среди соискателей, отмечают специалисты.

«Оборонка» зовет

Наибольшее внимание в текущих политических условиях обращает на себя оборонно-промышленный комплекс. Остро проблема дефицита кадров стоит на предприятиях «Барнаултрансмаш», «Сибприбормаш», «Уралвагонзавод».

Работник на заводе. Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik.

Чтобы решить проблему, власти планируют закрепить персональных менеджеров в территориальных центрах занятости за оборонными предприятиями, а также организовать переобучение безработных граждан для получения ими востребованных в отрасли специальностей.

Кроме того, власти решили направлять выпускников на оборонные предприятия для прохождения практики в приоритетном порядке и расширить кооперационные связи предприятий ВПК с предприятиями гражданских отраслей.

Завод. Сварка. Изображение от BalashMirzabey на Freepik

Также активно «оборонка» будет взаимодействовать с УФСИН России по Алтайскому краю в плане трудоустройства осужденных к исправительным работам.

Для системного решения проблемы в целом в стране работает федеральный проект «Профессионалитет». Так, например, базе Алтайской академии гостеприимства уже создан образовательно-производственный центр, в котором на современном оборудовании и в тесной связке с будущим работодателем «БТК групп» обучаются швеи.

Научный взгляд

Доцент алтайского филиала Финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг считает, что ответ на вопрос о восполнении дефицита кадров в экономике не может быть простым.

Анатолий Ижболдин-Кронберг. фото из личного архива Анатолия Ижболдина-Кронберга.

По словам ученого, такая ситуация сложилась из-за отсутствия эффективного механизма согласования интересов субъектов рынка труда, а также потери государством контроля за процессами, которые происходят на нем.

Рынок труда как механизм, по мнению Кронберга, не предполагает достижения стратегических целей, он учитывает лишь краткосрочные интересы участников и заключаемые сделки работников и работодателей.

При этом каждый из них руководствуется исключительно личными предпочтениями и мотивами меркантильного характера, которые не предполагают никаких действий и трат долгосрочного характера.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Бизнес же участвует в этих процессах ровно в той степени, в которой это соответствует главной цели его деятельности – максимизации прибыли. Это в свою очередь предполагает минимизацию издержек, в том числе и на работников.

«Я плачу им зарплату, а государству – налоги. Остальное меня не касается» - вот позиция большей части бизнеса, особенно нашего, отечественного», - заявил Ижболдин-Кронберг.

Также ученый уверен, что мотивация учебных организаций в современных условиях, по сути, мало чем отличается от бизнеса. Они ориентируются на конъюнктуру рынка, те есть на спрос со стороны абитуриентов, а не на запросы бизнеса и тем более долгосрочные цели национальной экономики.

Свои механизмы

По словам Ижболдина-Кронберга, мировой опыт в сфере труда не имеет каких-то универсальных путей решения проблемы дефицита кадров. Каждая страна использует свои механизмы.

Например, в Германии и Японии это - специфическая трудовая этика и корпоративная культура. Они ориентированы на создание формальных и неформальных институтов, обеспечивающих согласование интересов работников и работодателей.

Среди этих механизмов важную роль играют разнообразные «корпоративные университеты», которые осуществляют «доводку» кадров под потребности крупных корпораций, а также дополняют традиционные образовательные институты.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами. Фото: freepik, автор

Англо-саксонская модель США, Великобритании и других предполагает восполнение дефицита трудовых ресурсов за счет их оттока из других стран — бывших колоний или стран, ориентированных на их экспорт.

Развитые страны предлагают мигрантам более высокую оплату труда и комфортные условия жизни. Сходным образом, отмечает ученый, решают эти проблемы и отдельные российские регионы — Москва и другие регионы-доноры.

К сожалению, отмечает ученый, в Алтайском крае нет таких возможностей. Поэтому решить проблемы в краткосрочной перспективе не получится, поскольку предпринимаемые властями и бизнесом меры носят «паллиативный и несистемный характер».

Две вселенные

Доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ Павел Водясов уверен, что сегодняшняя ситуация на рынке труда возникла не внезапно и стала результатом влияния многих факторов в прошлом.

«Нехватка рабочих производственных сил — это результат того, что некоторое время назад их труд был недооценен. Эти профессии были малооплачиваемыми и непрестижными. Это касается как агрономов в сельском хозяйстве, так и инженеров в промышленности», - заявил Водясов.

Ученый отмечает, что сейчас на рынке появились большие холдинги, которые могут платить работникам приличную зарплату, но зачастую уже чисто физически не могут найти специалистов.

Павел Водясов. Фото из личного архива.

По его словам, при решении проблемы дефицита кадров необходимо разграничивать город и село.

«Это же две разные вселенные. Одно дело жить в городе, другое дело — жить в селе человеку, который уже пожил в городе во время учебы и планирует переезжать обратно в село. Ведь это означает несколько стеснить себя в уровне жизни», - сказал Водясов.

Сельское хозяйство. Поле. Деревня. Переезд. Freepik.

Аналогичная ситуация, отмечает ученый, сложилась и в промышленности. Долгие годы труд токарей, фрезеровщиков и других специалистов был недооценен. А когда произошел резкий рост зарплат и спрос со стороны работодателей, оказалось, что людей с необходимыми компетенциями не хватает.

Водясов уверен, что решить вопрос нехватки кадров можно перенаправлением крупных финансовых потоков в определенные отрасли. При определенной работе по информированию людей о положении на рынке труда, результаты должны возникнуть — это вопрос времени.

«На дефицит кадров ссылаются не только в промышленности или АПК, но и во многих других сферах. После того, как ушли ковидные выплаты, сложнее стало и с кадрами в медицине. Как только финансовый поток перенаправился, вначале в сторону ИТ-специалистов, а теперь в сторону производственников — туда со временем пойдут кадры. Была бы высокая зарплата, а человек найдется» - уверен Водясов.

Замкнутый круг

Павел Водясов отмечает при этом сложность перенаправлений финансовых потоков. По его словам, этот процесс очень напоминает латание дыр. Пока решаются проблемы в одной области, в других происходит дискриминация профессий — оттуда утекают кадры, не растут зарплаты. Это цикличный процесс.

Зарплата в конверте. pixabay.com.

Для того, что разорвать этот замкнутый круг, необходимо рассмотреть вопрос равномерного распределения зарплат.

Переманивание не может продолжаться бесконечно — для него должны быть готовые и обученные люди. «Сейчас пришло время вкладываться в кадры для бизнеса и производства. Их нужно готовить себе самим», - подытожил Водясов.