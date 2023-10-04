Не один на острове. В Барнауле открылись необычные пространства для любителей поесть

Первые в Алтайском крае "фермерские островки" 3 октября официально открыли в Барнауле. Если просто, это отдельные магазины в магазинах, в которых продают натуральные продукты от фермеров. Пока таких точек в городе не много, как и самих поставщиков в них. Создатели "островков" объяснили, почему так происходит и что будет дальше.

Как начинался проект

"Фермерские островки" - проект федеральный. Его по всей стране реализует корпорация Малого среднего предпринимательства (МСП). Ее основная миссия в том, чтобы помочь небольшим предприятиям или крестьянско-фермерским хозяйствам выйти непосредственно в торговые сети, причем в солидные - Магнит, Пятерочка, Лента и другие.

На сегодняшний день таких "островков" в России 55, плюс еще два теперь есть в Барнауле. Формат называется модным английским словом Shop in shop - это отдельный магазин в магазине со своим ассортиментом и кассовым обслуживанием.

Обычно "фермерские островки" имеют площадь 15-30 кв. метров. Со своим "большим торговым собратом" у них нет ассортиментной конкуренции, так как набор продуктов не пересекается.

Фермерский островок в супермаркете "Лента". Дмитрий Лямзин

Поставщикам-малышам при этом не надо соблюдать большой список требований сетей, которые по силам далеко не всем.

Как "островок" открылся в Барнауле

Первый "фермерский островок", что расположился в стенах супермаркета "Лента", открыл предприниматель Денис Елизаров. В Горном Алтае он развивает производство питьевой воды Drevo.

В Барнауле ему предложили заняться фермерской едой, Денис согласился. Сотрудники МСП договорились с торговой сетью о приемлемых условиях аренды, помогли с подбором поставщиков. Кстати, барнаульский "островок" стал первым в стране, что открылся в стенах "Ленты".

По словам Дениса Елизарова, сейчас в его магазине порядка 15 предприятий, из известных, например, "Логовская сыроварня", "Образ жизни", производящий в Бийске различные крупы и гарниры", а еще "Алтайсевторг" со своими маслами.

Сыры в Барнаул Денис доставляет с мекки алтайского сыроделия села Куяган Алтайского района, а тушенку из марала - из Тальменки.

Управляющий "фермерского островка" отмечает, что найти поставщиков не так-то просто. Небольшие фермерские хозяйства работают в основном с частниками, как говорится, тет-а-тет. Так им проще - бумажной рутины меньше, как и внимания со стороны контролирующих органов.

Фермерский островок в супермаркете "Лента". Дмитрий Лямзин

Что будет дальше

На сегодняшний день "фермерских островков" в Барнауле два - в супермаркете "Лента", что на улице Влахинской и в магазине "Пятерочка" на Павловском тракте.

Денис Елизаров отмечает, что останавливаться только на одной точке он не собирается - можно больше. Расширять предприниматель планирует и ассортимент. Он не исключает, что для более удобной работы в Барнауле ему потребуется собственное фасовочное производство.