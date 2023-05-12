Научить работать. Как устроена система наставничества на Барнаульском заводе мехпрессов

Наставничество на промышленном предприятии – это система обучения и адаптации новых работников. В ее рамках опытные работники передают профессиональные знания и умения своим ученикам. На Барнаульском заводе мехпрессов эту систему развивают несколько лет. Для этого на предприятии разработано положение о деятельности шефов-наставников.

Наставничество в промышленности: зачем?

Прежде всего, система наставничества призвана решить задачу подготовки квалифицированных кадров для нужд конкретного предприятия. Готовых для работы в промышленности специалистов не выпускает ни одно учебное заведение. Ведь в этой сфере всё меняется слишком быстро, а производственные процессы каждой компании имеют индивидуальную специфику. Без дополнительного обучения сотрудника непосредственно на предприятии не обойтись.

Барнаульский завод мехпрессов выполняет широкий спектр производственных задач. Здесь выпускают кузнечно-прессовое оборудование, выполняют обработку металлических изделий, обработку листовой и рулонной стали, производят стальные электросварные трубы, изготавливают поковки, занимаются деревообработкой, выпускают колесные диски для крупной сельхозтехники. И почти в каждом производственном подразделении работают шефы-наставники. На «мехпрессах» обучают профессии токаря, фрезеровщика, оператора станков с программным управлением, оператора лазерных установок, слесаря механосборочных работ, кузнеца, стропальщика.

Проводник в профессию

С учениками, желающими получить новую профессию, на БЗМП подписывается ученический договор – и за каждым закрепляется наставник. Обучение длится в среднем три-четыре месяца, а затем квалификационная комиссия завода аттестует учеников и присваивает им разряды. Наставники не только учат новичков азам профессии, но и помогают им освоиться в коллективе.

Один из лучших шефов-наставников Барнаульского завода мехпрессов, Виктор Гекк, работает на участке точной механической обработки металла оператором станков с программным управлением. По профессии он токарь-универсал, пришел на завод сразу после армии. В совершенстве освоил всю линейку японских станков участка – и уже четвертый год обучает работе на них новых сотрудников. Большинство его подопечных остались работать на «мехпрессах» и показали хорошие результаты.

Я обучаю работников разного возраста. Отмечу, что успешнее осваивают высокоточные японские станки молодые люди, – рассказывает Виктор Гекк. – Ведь они в большинстве своем имеют навыки работы с компьютерной техникой. Считаю, что оператор станков с ПУ – это хороший вариант работы для молодежи, зарплата здесь достойная и условия хорошие.

Сейчас Виктор повышает квалификацию за счет предприятия – учится на наладчика станков.

Инвестиция в развитие

За выполнение функций наставника работники «мехпрессов» получают доплату. Но стать им может не каждый. В числе критериев отбора – опыт работы по специальности, высокая квалификация, хорошее владение всеми необходимыми навыками, дисциплинированность. И, конечно, умение найти подход к людям, передать интерес к делу.