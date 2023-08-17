19 августа
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Экономика

Нацпроект "Производительность труда" в Алтайском крае обрел нового участника

АО «Антипинское» включилось в реализацию нацпроекта «Производительность труда». 16 августа на предприятии в рамках реализации национального проекта состоялось стартовое совещание с участием сотрудников представителей Министерства экономического развития Алтайского края, КАУ «АЦКР», регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

АО «Антипинское» включилось в реализацию нацпроекта «Производительность труда».
АО «Антипинское» включилось в реализацию нацпроекта «Производительность труда».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Ранее компания была успешно отобрана экспертами и стало участником 15 волны реализации нацпроекта в Алтайском крае под руководством Регионального центра компетенций.

В данный момент предприятие завершило «этап подготовки», включавший в себя диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков. В качестве пилотного потока выбран цех полуфабрикатов.

В своем выступлении на мероприятии заместитель министра экономического развития Сергей Крыжановский представил предварительные результаты реализации нацпроекта в Алтайском крае, а также рассказал о возможностях системных мер для предприятий – участников национального проекта на федеральном и региональном уровнях.

Директор КАУ «АЦКР» Дмитрий Ляхов в свою очередь обозначил перед участниками важность вовлечения руководителя предприятия и сотрудников в работу по проекту, пожелал удачи и интересной работы.

Генеральный директор АО «Антипинское» Николай Коваленко в рамках совещания основных участников рабочей группы и сотрудников предприятия рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед предприятием в рамках реализации нацпроекта, отметил значимость результатов работы для каждого сотрудника и мотивацию активных участников за результаты, достигнутые по итогам 3х и 6ти месяцев.

А эксперт Регионального центра компетенций Елена Моргуль провела презентацию нацпроекта, обозначила порядок и особенности внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

В ближайшие три месяца на предприятии-участнике нацпроекта предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению. Эксперт РЦК будет присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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