На российском рынке радио сменились лидеры

По данным исследования Radio Index (Россия 100+, все 12+), которое проводит Mediascope, в первой половине года станции «Авторадио» и «Дорожное радио» показали практически одинаковый среднесуточный охват аудитории — по 13%. Охват за сутки у «Авторадио» составил 8,313 млн чел., у «Дорожного радио» — 8,308 млн чел.
Замыкает топ-3 теперь «Европа Плюс»: в первом полугодии аудитория радиостанции составила 8,138 млн. чел. (12,8% населения). На четвертом месте «Русское радио» с 7,295 млн. чел. (11,4%), на пятом — «Ретро FM» с 6,78 млн. чел. (10,6%).
Мы попросили прокомментировать это сообщение сайта «Коммерсант» генерального директора Медиагруппы АЛТАЙ FM Артема Рябцева (радиостанции Дорожное радио, Юмор FM, Радио ENERGY, информационное агентство «Мой Алтай»).
Артем Рябцев:
Успех радиостанции определяется тремя основными факторами — редакционным и музыкальным содержанием, зоной уверенного приема и качеством звучания в радиоприемнике. В условиях высокой конкуренции на медиарынке для лидерства требуется максимально профессиональный подход к работе и самая современная материальная база.
Если говорить о "Дорожном радио", то эта станция пользуется повышенной популярностью с самого начала вещания в Барнауле.
Душевная музыка, актуальная дорожная информация, позитивные новости мира, страны и региона, а также специальные программы об Алтае и его жителях превращают "Дорожное радио" в доброго попутчика, с которым не скучно преодолевать любые расстояния.
На Алтае "Дорожное радио" уже присутствует в наиболее крупных населенных пунктах и на основных автомобильных магистралях. Программа развития сети предполагает дальнейшее увеличения охвата на территории Алтайского края и Республики Алтай.