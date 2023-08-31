На российском рынке радио сменились лидеры

На российском рынке радио — два лидера по показателю суточного охвата: «Авторадио» и «Дорожное радио». По данным Radio Index, эти радиостанции показали почти одинаковый уровень охвата в 13%. «Европа Плюс» опустилась на третью позицию.

Дорожное радио. Источник: Медиагруппа АЛТАЙ FM.