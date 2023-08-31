1 сентября
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Экономика

На российском рынке радио сменились лидеры

На российском рынке радио — два лидера по показателю суточного охвата: «Авторадио» и «Дорожное радио». По данным Radio Index, эти радиостанции показали почти одинаковый уровень охвата в 13%. «Европа Плюс» опустилась на третью позицию.

Дорожное радио.
Дорожное радио.
Источник: Медиагруппа АЛТАЙ FM.

По данным исследования Radio Index (Россия 100+, все 12+), которое проводит Mediascope, в первой половине года станции «Авторадио» и «Дорожное радио» показали практически одинаковый среднесуточный охват аудитории — по 13%. Охват за сутки у «Авторадио» составил 8,313 млн чел., у «Дорожного радио» — 8,308 млн чел.

Замыкает топ-3 теперь «Европа Плюс»: в первом полугодии аудитория радиостанции составила 8,138 млн. чел. (12,8% населения). На четвертом месте «Русское радио» с 7,295 млн. чел. (11,4%), на пятом — «Ретро FM» с 6,78 млн. чел. (10,6%).

Мы попросили прокомментировать это сообщение сайта «Коммерсант» генерального директора Медиагруппы АЛТАЙ FM Артема Рябцева (радиостанции Дорожное радио, Юмор FM, Радио ENERGY, информационное агентство «Мой Алтай»).

Артем Рябцев.
Артем Рябцев.
Фото предоставлено медиагруппой АЛТАЙ FM.

Артем Рябцев:

Успех радиостанции определяется тремя основными факторами — редакционным и музыкальным содержанием, зоной уверенного приема и качеством звучания в радиоприемнике. В условиях высокой конкуренции на медиарынке для лидерства требуется максимально профессиональный подход к работе и самая современная материальная база.

Если говорить о "Дорожном радио", то эта станция пользуется повышенной популярностью с самого начала вещания в Барнауле.

Душевная музыка, актуальная дорожная информация, позитивные новости мира, страны и региона, а также специальные программы об Алтае и его жителях превращают "Дорожное радио" в доброго попутчика, с которым не скучно преодолевать любые расстояния.

На Алтае "Дорожное радио" уже присутствует в наиболее крупных населенных пунктах и на основных автомобильных магистралях. Программа развития сети предполагает дальнейшее увеличения охвата на территории Алтайского края и Республики Алтай.

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