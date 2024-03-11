12 марта
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Экономика

На четверть увеличилась зарплата в обрабатывающей промышленности Алтайского края

Министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка рассказал, что зарплата в обрабатывающей промышленности по итогам 2023 года увеличилась. Теперь она составляет 51 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сварка.
Сварка.
Фото: ru.freepik.com, автор fxquadro.

Наибольший уровень зарплаты по отраслям промышленности отметили в производстве вагонов (67 тыс. рублей), автокомпонентов (66,5 тыс. рублей), электроники (66,3 тыс. рублей) и химических продуктов (60,7 тыс. рублей).

Численность работающих в обрабатывающей промышленности увеличилась до 92,3 тыс. человек (+1920 человек).

Индекс промышленного производства в 2023 году составил 105,8%. За последние 16 лет это самый высокий показатель в крае.

Ранее Вячеслав Химочка прокомментировал переход алтайских заводов крупному холдингу, приезд мигрантов из Индии и взлет инвестиций.

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