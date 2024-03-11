На четверть увеличилась зарплата в обрабатывающей промышленности Алтайского края

Наибольший уровень зарплаты по отраслям промышленности отметили в производстве вагонов (67 тыс. рублей), автокомпонентов (66,5 тыс. рублей), электроники (66,3 тыс. рублей) и химических продуктов (60,7 тыс. рублей).
Численность работающих в обрабатывающей промышленности увеличилась до 92,3 тыс. человек (+1920 человек).
Индекс промышленного производства в 2023 году составил 105,8%. За последние 16 лет это самый высокий показатель в крае.
Ранее Вячеслав Химочка прокомментировал переход алтайских заводов крупному холдингу, приезд мигрантов из Индии и взлет инвестиций.
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