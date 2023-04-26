28 апреля
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Экономика

На бийский олеумный завод может вернуться осужденный ранее экс-директор

Нынешняя команда бийского олеумного завода (БОЗ) во главе с директором может покинуть завод в ближайшее время, сообщает «Бийский рабочий».

Бийский олеумный завод.
Бийский олеумный завод.
fkpboz.ru

Как сообщает «БР», директор Максим Крючков, стоящий во главе завода с 2014 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию. За ним может уйти и исполнительный директор.

Кадровые перестановки могут быть связаны с возвращением на БОЗ бывшего руководителя — Петра Переведенцева, который был директором предприятия с 2008 года.

В 2012 году Переведенцев уволился по собственному желанию. Однако, по некоторым источникам, увольнение произошло из-за скандала с уголовным делом о покушении на растрату.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Суд установил, что экс-директор БОЗ потратил около 45 тыс. рублей, вверенных ему предприятием, на путевки в Белокуриху для своих знакомых. В качестве наказания за это назначили штраф в размере 150 тыс. руб.

После этого Переведенцев был учредителем нескольких компаний, в том числе возглавлял Ассоциацию промышленников и предпринимателей Дзержинска.

И именно к дзержинскому заводу в 2020 году присоединили БОЗ, который после этого перестал быть самостоятельным юрлицом и получил статус филиала.

Сейчас речь идет о возвращении Переведенцева к роли директора теперь уже филиала.

Ранее бывшего главу спорткомитета Барнаула снова оштрафовали за присвоение и растрату. По второму уголовному делу вынесли приговор экс-главе комитета по физкультуре и спорту администрации Барнаула Алексею Каретникову.

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