На Алтае несколько десятков сельхозмашин аграрии приобрели с господдержкой.

По словам специалистов компании «Агротрак», официального дилера Ростсельмаш, в Алтайском крае в рамках Программы «1432» в этом сезоне аграрии активно приобретали тракторы, их продано уже более десятка и столько же в Новосибирской и Кемеровской областях. С момента расширения госпрограммы аграрии Сибири пополнили парки ещё и комбайнами отечественного бренда.

В Ключевском районе в хозяйстве Юрия Шишова на прошлой неделе появился новый зерноуборочный комбайн VECTOR 410*.

У нас много техники Ростсельмаш — комбайны ACROS 595 Plus*, две самоходные косилки KSU*, два комбайна VECTOR 410*, — говорит Юрий Шишов. — О Программе «1432» нам рассказали специалисты компании «Агротрак». Мы задумывались приобрести комбайн за наличный расчет, времена нынче не простые. Выбор пал именно на VECTOR, потому что такие машины у нас уже работают и показали себя достойно. Безусловно, поддержка 15% — это очень для нас существенно. Такой бонус и стал определяющим фактором при решении купить зерноуборочный комбайн в нынешнем сезоне, хотя в поле на нем выйдем скорей всего только в следующем году.