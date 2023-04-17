2 238 мусоровозов. Алтайское ведомство добивается ввоза в протестующий район еще одной партии забытых отходов

Несмотря на протесты жителей алтайского райцентра Романово краевой минстрой добивается в суде ввоза на романовский полигон еще одной крупной партии мусора — более 15 тыс. тонн — в добавление к предыдущей , составлявшей 6,4 тыс. тонн. Новый иск подан в марте и уже принят к рассмотрению, хотя и предыдущее требование вызвало негативную реакцию жителей, написавших обращения в различные инстанции и губернатору края.

Получили деньги , а про мусор забыли

У Алейской зоны, из которой минстрой требует вывезти коммунальные отходы, за всю недолгую, но бурную историю мусорной реформы было четыре региональных оператора.

Трое из них больше не регоператоры Алейской зоны. Это фирмы с разным учредителями, но есть между ними сходство: потеряв статус «главного по мусору», они «забыли» вывезти на легальный полигон, включенный в терсхему, отходы, накопившиеся на временных площадках.

Ранее altapress.ru рассказывал: краевой минстрой требует в суде от бывшего регоператора «Экостар» вывезти на полигоны в Романово и Усть-Калманки 6,4 тыс. тонн из районов Алейской зоны.

И вот в марте ведомство подало новый иск ко второму экс-регоператору — фирме «Спецобслуживание-Центральное». От нее минстрой требует вывезти до 1 июня еще 15,1 тыс. тонн ТКО, собранных все в той же Алейской зоне — и все на тот же романский полигон.

Полигон в Романово. WhatsApp-группа «Мусорный полигон в РОманово».

В WhatsApp-группе романовские активисты уже посчитали, исходя из технических характеристик «КамАЗа»: 15 тыс. тонн — это 2238 мусоровозов. И если их выстроить в колонну, она протянется на 16 километров.

Решения выносят , а работать некому

С тем, чтобы принять на свой полигон отходы из других районов, романовцы не согласны не потому, что не любят «чужих» — мусор прописки не имеет. А потому, что объемы предполагаемого ввоза они считают слишком большими.

И, кроме этого, потому, что местный полигон, хоть и является легальным и включен в госреестр и терсхему обращения с отходами, не соответствует требованиям. Информация об этом зафиксирована в решении районного суда в начале 2022 года.

Полигон в Романово. WhatsApp-группа «Мусорный полигон в РОманово».

У этого полигона нет ни защитного вала, ни траншей, ни дренажных труб, технологии захоронения не соблюдаются — мусор не пересыпают грунтом.

Более того, арендатор полигона фирма «Мега-Рециклинг» пока не только не имеет права там работать (у нее нет лицензии, следует из сведений rusprofile.ru), но и не может — ей не установлен тариф на захоронение.

Между тем, как оказалось, минстрой подал аналогичный иск еще и к третьему экс-регоператору Алейской зоны — фирме «Линетт». Правда, в картотеке арбитража пока не указано, на какой полигон надо вывезти мусор. Но ясно, что романовский — один из самых ближних.

Полигон в Романово. WhatsApp-группа «Мусорный полигон в РОманово».

Общественники из Романово сообщили altapress.ru, что будут продолжать бороться против ввоза в район «чужого» мусора. Но пока не конкретизировали, какие действия предпримут.

Впрочем, до сих пор их обращения эффекта не имели. Так, Бийский горсуд 2 марта обязал «Спецобслуживание-Центральное» увезти ТКО именно в Романово 8,4 тыс. кубов (около 1,7 тыс. тонн) — эти объемы находятся на территории Алейска и Алейского района.

Претензии есть и к другому регоператору

По обоим искам арбитраж еще не вынес решений, ближайшая дата заседаний — 2 мая. К слову, аналогичные претензии у минстроя есть и к бывшему регоператору Рубцовской зоны — фирме «ВторГеоРесурс».

Но не убранный ею мусор должен будет поехать на легально работающие полигоны Рубцовского, Волчихинского и Михайловского районов. Справедливости ради, впрочем, добавим: районы, в которых складировали отходы на временных площадках, ждут, когда их вывезут.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Так, в Краснощековском районе «ВторГеоРесурс» накопил 8 тыс. кубов, рассказал глава района Александр Бобрышев у себя в «Одноклассниках». И жителей это беспокоит.

Удастся ли минстрою добиться от ушедших «в отставку» регоператоров исполнения своего требования, если суд их удовлетворит? Время покажет — правоприменительная практика в Алтайском крае еще только формируется.