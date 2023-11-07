Может ли на Алтае появиться дефицитная курятина из Казахстана и Белоруссии

О ситуации с доступностью мяса птицы и его производством на Алтае, на прошлой неделе рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. Он сообщил, что не располагает информацией о поставках данной продукции в наш регион из Казахстана и Белоруссии. Ранее в Кремле импорт курятины назвали вынужденной мерой, чтобы "сбалансировать ситуацию с ее доступностью".

По словам Александра Большакова, наиболее востребованный на рынке продукт - это охлажденное мясо птицы, которое имеет ограниченный срок годности. В этой связи не стоит ждать, что в Алтайский край будет поставляться курятина из соседних государств, считает Большаков.

"Охлажденное мясо так далеко никто возить не будет. Надо понимать, что рынок курятины в России достаточен, объемы производства ежегодно растут. Думаю, что в магазинах уже в скором времени появятся акционные предложения, и цены будут сами по себе снижаться", - отметил Большаков.

Напомним, крупнейшим производителем мяса птицы на Алтае является компания "Куриное царство" (бывший "Алтайский бройлер", - прим. редакции). На сегодняшний день предприятие выпускает порядка 70 тыс. тонн продукции в год. К 2027 году этот показатель планируется увеличить до 116 тыс. тонн.

Виктор Томенко посетил восстановленный после пожара "Алтайский бройлер". altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов

В ноябре завод по разделке мяса птицы в Бийске компания остановит на 20 дней. На предприятии планируется увеличить мощности морозильных камер и изменить технологическую цепочку.

Руководитель Алтайпищепрома заверил, что поставки продукции в торговые сети на этот период не уменьшатся. Планируется, что мясо кур на Алтай будет перенаправлено с других предприятий холдинга "Черкизово", в который входит "Куриное царство".

Любопытно, что в 2023 году Алтайский край начал экспортировать гребешки и ножки кур в Китай.