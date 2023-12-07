Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поздравил аграриев Алтайского края с праздником

С праздником аграриев Алтайского края поздравил глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Текст телеграммы министра был зачитан во время торжественного мероприятия.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алтайского края!

Агропромышленный комплекс региона вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. На протяжении последних лет край сохраняет высокие показатели в растениеводстве и животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В этом году алтайские аграрии смогли сохранить, а по некоторым направлениям и увеличить объемы производства, тем самым в очередной раз продемонстрировав высокий профессионализм и ответственное отношение к делу. Несмотря на сложные погодные условия сельскохозяйственные товаропроизводители получили около 4,7 млн тонн зерна, 1,3 млн тонн сахарной свеклы и порядка 1,5 млн тонн масличных культур. Регион в очередной раз обеспечил более половины общероссийского производства гречихи.

Планомерно растет и экспортный потенциал агропромышленного комплекса края. Ведется активная работа по технической модернизации предприятий, расширению производственных мощностей, повышению конкурентоспособности и качества продукции.

Не менее важно, что регион продолжает комплексно заниматься вопросами комплексного развития сельских территорий - обновлением инфраструктуры и улучшением жилищных условий граждан, созданием новых рабочих мест и возможностей для профессиональной и творческой реализации.

Убежден, что за счет совместных усилий работников отрасли и государства агропромышленный комплекс Алтайского края будет и дальше динамично развиваться.

Благодарю за ваш труд и достойные результаты. Желаю всего самого доброго и успехов во всех начинаниях!, — отметил в своем поздравлении Дмитрий Патрушев.