Министр прокомментировал переход алтайских заводов крупному холдингу, приезд мигрантов из Индии и взлет инвестиций

Глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка прокомментировал в ходе интернет-форума ряд ключевых событий и тенденций в алтайской промышленности. Среди них – переход трех предприятий под контроль недавно созданного федерального холдинга «Росхим», рост инвестиций, масштабная перестройка оборонки и привлечение на барнаульское предприятие двухсот работников из Индии. Рассказываем главное.

Переход заводов под управление холдинга «Росхим»

Как уже сообщал altapress.ru, под управление холдинга «Росхим» перешли два шинных завода в Барнауле: «Нортек» и «ЯШЗ Авиа». Почему это произошло и как повлияло на производство, власти до сих пор не комментировали.

Кроме того, «Росхим» купил на торгах 100% акций завода «Кучуксульфат», расположенного в Благовещенском районе.

И вот Вячеслав Химочка объяснил, что АО «Росхим» осуществляет управление на предприятиях «Нортек» и «ЯШЗ Авиа» в соответствии с распоряжением Минпромторга России о введении внешнего (доверительного) управления с 12 октября.



Оба завода работают в штатном режиме, их финансовое положение стабильное, выполняются обязательства по отгрузке продукции, в том числе в рамках гособоронзаказа. Согласно планам, объем производства на двух заводах увеличится на 9-10%.



На обоих заводах занято около 2,8 тыс. человек, численность за последние два месяца увеличилась почти на 100 человек и в 2024 году набор сотрудников продолжится.

Шинный завод в Барнауле вновь заработал на полную мощность. компания «Нортек».

Зарплата на шинных заводах выплачивается своевременно и в полном объеме, в следующем году планируется ее увеличить и, кроме того, в планах увеличение инвестиций в основной капитал.

Что касается «Кучуксульфата», то в 2024 году здесь также планируется увеличение численности сотрудников, зарплат и инвестиций в основной капитал. Прогнозируется и рост объемов производства.

Министр добавил, что при покупке акций компания «Росхим» взяла на себя ряд обязательств – построить котлоагрегат и ввести его в эксплуатацию, модернизировать водосброс плотины, построить новую градирню, склад и приобрести как минимум 50 вагонов.

«Реализация заявленных планов предприятий положительно скажется на социально-экономическом развитии Алтайского края и химической промышленности региона», - написал Вячеслав Химочка.

«Кучуксульфату» — 60 лет. Фото предоставлено компанией «Кучуксульфат».

Взлет инвестиций в промышленности

Вячеслав Химочка констатировал существенный рост инвестиций в основной капитал в промышленности - на тех предприятиях, которые курирует его ведомство. За девять месяцев 2023 года общий объем превысил 16 млрд рублей, что почти в 1,6 раза больше фактического показателя девяти месяцев 2022 года.

Наибольшие средства инвестированы в добычу полезных ископаемых – 5,6 млрд рублей. В этой отрасли идет освоение Корбалихинского рудника (основные строительно-монтажные работы завершат в 2024 году) и реконструирована Рубцовская обогатительная фабрика – здесь внедрены новые технологии.

Общий объем инвестиций в разработку месторождения - более 40 млрд рублей. А в целом в 2023 году компания «Сибирь-Полиметаллы», реализующая проект, намерена инвестировать около 7 млрд.

Вячеслав Химочка (министр промышленности и энергетики АК). Эксп. совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

При этом рост инвестиций в крупные проекты оборонных заводов региона Химочка назвал одним из событий года в промышленности.

Сейчас на предприятиях ведется серьезная модернизация, закупаются сотни единиц оборудования. Это позволит не только нарастить объемы производства оборонной продукции, но и загрузить на годы вперед гражданские предприятия, которые работают в кооперации с оборонкой, ответил он.

Министр подчеркнул, «практически все крупные инвестиционные проекты реализуются при поддержке государственных фондов развития» и привел несколько примеров.

На промпредприятии в Алтайском крае. Подготовка кадров. Altairegion22.ru

Какие предприятия получили поддержку

Так, инвестпроект Барнаульского меланжевого комбината "стоит" в целом около 15 млрд рублей. Этому предприятию предоставлен льготный заем из федерального Фонда развития промышленности на 3,4 млрд рублей. И еще 150 млн рублей - из Фонда развития Алтайского края.

Более того, за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита планируется увеличить мощности коммунальных сетей, подведенных к предприятию. Сам инвестор в настоящее время закупает новое оборудование и ведет строительство новой отделочной фабрики и энергоблока.



Инвестиции в производство автокомпонентов в 2023 году министр оценил суммой 2,3 млрд рублей. По этому направлению работают два крупнейших предприятия: «Барнаултрансмаш» и АЗПИ.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.

Первое из перечисленных расширяет производственные мощности благодаря поддержке Минпромторга России (ранее altapress.ru сообщал, что "Барнаултрансмаш" намерен закупить и установить в 2023 году около 160 единиц оборудования).

Второе получило на расширение станочного парка льготный заем Фонда развития промышленности - 1,2 млрд рублей. Предоставляют АЗПИ и льготные займы и из Фонда развития Алтайского края: за последние несколько лет завод получил около 260 млн. рублей.

«Барнаульский завод резиновых технических изделий», на днях объявивший о запуске новой линии, инвестировал в проект более 160 млн. рублей, из них 121 млн – льготный заем из ФРП.

На заводе РТИ в Барнауле. Altairegion22.ru

Какие новые механизмы поддержки заработали

По словам Вячеслава Химочки, предприятия активно стали использовать механизм промышленной ипотеки. «Займы по промипотеке направлены на реализацию проекта Барнаульского меланжевого комбината. Предприятие «Тонар» приобрело цех за счет промипотеки», - отметил он.

В целом в регионе реализуется около 10 проектов с привлечением средств по этому механизму. Химочка полагает, что этот и другие механизмы поддержки позволят минимизировать влияние высокой ключевой ставки на реализацию инвестпроектов в 2024 году.

«Дополнительным стимулом и поддержкой инвестиционной активности является субсидирование инвестиционных затрат предприятий. На эти цели в рамках постановления правительства Алтайского края от 27 мая 2020 года №245 в 2024 году планируется направить 240 млн рублей поддержки, что на 20% больше, чем в 2023 году (200 млн рублей)», - ответил Химочка.

Барнаултрансмаш. www.alt-prom.ru

Поддержка промышленности из бюджета

Как видим, господдержка алтайских промышленников остается на высоком уровне.

Правда, по предварительным оценкам министра, объем субсидий, полученный гражданскими промпредприятиями (которые курирует минпромэнерго края), меньше, чем в 2022 году: 927 млн рублей, годом раньше – 1,295 млрд.

Сократился и объем льготных займов: в 2023 году предприятия края получили 3 млрд рублей, в 2022-м – 4,2 млрд. Уменьшение связано с тем, что в прошлом году власти запустили ряд временных антикризисных механизмов - для стабилизации работы предприятий и запуска импортозамещения.

«Благодаря этому 2022 год стал рекордным по объемам полученной предприятиями края господдержки. В 2023 году такие меры уже не действовали, но сохранились все традиционные механизмы поддержки, их лимит не снижался», - объяснил Вячеслав Химочка.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

В то же время ряд оборонных предприятий края получил значительные федеральные субсидии на расширение и модернизацию производственных мощностей. И «с учетом поддержки предприятий оборонного сектора объем субсидий предприятий региона в 2023 году увеличился относительно 2022 года», сообщил министр.

Огромные вливания в олеумный завод

Как ранее писал altapress.ru, в августе на Алтае побывал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он пообещал выделение Бийскому олеумному заводу (филиалу ФКП Завод им. Свердлова) 15 млрд рублей на развитие новых направлений.

По словам министра, с 2023 года на Бийском олеумном заводе проводится комплекс мероприятий в соответствии с заключенными с Минпромторгом России соглашением. «Параметры проекта, закрепленные в соглашении, имеют ограниченный доступ», - ответил он.

Наем осужденных и работников из Индии

Прокомментировал министр и по-прежнему острую ситуацию с кадрами. По его словам, количество работников в алтайской промышленности выросло за девять месяцев года на 1,9 тыс. человек (к девяти месяцам 2022-го).

Но дефицит рабочих рук сохраняется: промышленному комплексу Алтайского края требуется еще не менее 7 тыс. работников, в том числе предприятиям ОПК - около 3,4 тыс. человек.

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.

В оборонной отрасли, по словам министра, работает 25 тыс. человек. Ряд предприятий ОПК активизировали взаимодействие с управлением ФСИН для привлечения на работу осужденных.

Так, на заводе «Барнаултрансмаш» действует центр на 335 мест, на бийском предприятии «БПО «Сибприбормаш» - центр на 198 мест.

А вот обособленное подразделение "БТК групп" в Барнауле пошло по другому пути: в 2023 году получило квоту на привлечение работников из Индии - 200 человек.

Более подробно о том, что делают власти для решения проблемы нехватки кадров на заводах, читайте на интернет-форуме. В каких отраслях и на каких предприятиях в Алтайском крае самые высокие зарплаты, altapress.ru рассказывал здесь.