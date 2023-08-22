МегаФон раскрыл итоги работы за первое полугодие 2023 года

Сервисная выручка в первом полугодии увеличилась на 13,7% до 188,1 млрд руб. Рост связан с увеличением доходов от контентных услуг, цифровых решений для бизнеса, а также расширением абонентской базы.

База абонентов МегаФона в России увеличилась по сравнению с первым полугодием прошлого года на 1,3% и насчитывает 75,8 млн. Количество пользователей мобильной передачи данных выросло на 5,7%. Положительная динамика обусловлена актуальными тарифными предложениями, в том числе переходом абонентов на новую линейку МегаФон 3.0 с МегаСилами, позволяющими безлимитно пользоваться нужными абоненту сервисами, а также переносить неизрасходованные минуты и гигабайты на следующий месяц. Доходы от международного роуминга также демонстрировали рост.

Выручка от продажи абонентского оборудования увеличилась на 7,2% до 21,8 млрд руб. Темпы продаж постепенно возвращаются к обычным для мобильной розницы значениям после ажиотажного спроса в начале 2022 года, а устойчивые показатели объединенной сети МегаФона и Yota были обеспечены расширением ассортимента.

В первом полугодии OIBDA выросла на 24,4%, достигнув 94,2 млрд руб. Рентабельность OIBDA выросла на 4,1 п.п. до 44,9%. Чистая прибыль также показала рост на 133,9% и составила 26,9 млрд руб. Положительные показатели финансовой устойчивости компании связаны с эффективным управлением затратами.

CAPEX в первом полугодии увеличился на 99,4% до 71,0 млрд руб. Основное влияние на рост этого показателя оказала сделка по приобретению товарного знака Yota в декабре 2022 года за 27 млрд руб. После перехода права на товарный знак к Группе МегаФон затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты. В CAPEX первой половины 2023 года также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в конце 2022 года.

В июле 2023 года рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА присвоили компании рейтинг кредитоспособности на максимальном уровне ААА по российской национальной шкале.

Финансовые показатели (в млн руб., если не указано иное)

Определения

Группа – ПАО «МегаФон» вместе с ее консолидируемыми дочерними компаниями.

Капитальные затраты (CAPEX) — затраты на приобретение нового оборудования, строительство, модернизацию, приобретение программного обеспечения, радиочастот и прочих нематериальных активов, других долгосрочных активов и относящиеся к ним затраты, понесенные до начала использования соответствующих активов в запланированных целях и включаемые в расчет по наиболее раннему событию — платежу или поставке. Долгосрочные активы, полученные в результате приобретений компаний, не включаются в расчет показателя капитальных затрат.

OIBDA (прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов) является финансовым показателем, который не определен стандартами МСФО и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в финансовой отчетности Группы. Рентабельность показателя OIBDA определяется как OIBDA в процентах от выручки. Показатели OIBDA и рентабельность OIBDA широко применяются инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и для определения стоимости компаний в телекоммуникационной отрасли. В то же время показатели OIBDA и рентабельность OIBDA, применяемые Группой, могут быть напрямую несопоставимы с показателями, раскрываемыми другими компаниями.

На основании консолидированных финансовых результатов по МСФО (неаудированных) за 6 месяцев 2023 года. В связи с округлениями, рассчитанными вручную, финансовые и операционные показатели могут отличаться от представленных результатов. Сравнение аналогичных показателей осуществляется за одни и те же периоды в текущем и предыдущем году, если не указано иное.