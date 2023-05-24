31 мая эксперты по автоматизации расскажут: как сэкономить рабочее время, нервы и деньги компании.

Замечали, что некоторые сотрудники тратят почти все свое рабочее время на рутинную работу, которую можно автоматизировать? При этом на основные задачи у них не хватает ни времени, ни энергии. Решение проблемы очевидно — автоматизируйте рутинные процессы! Сэкономьте время и усилия своих сотрудников для выполнения более важных задач.

Приходите 31 мая на «День автоматизации» в Барнауле, чтобы узнать, как сбросить на роботов всю рутину. Особенно рекомендуем принять участие в мероприятии собственникам бизнеса, руководителям и экспертам по продажам.

Вам покажут, как активы компании могут стать инструментом для бизнес-целей, каким образом проходит оптимизация работы рекрутеров через автоматизированный процесс Битрикс24 и какие процессы можно уже сейчас автоматизировать в вашем бизнесе. Зарезервируйте свое место на мероприятии по ссылке https://bit.ly/42uMkBe.

В компании работает 40 сотрудников со средней ставкой 300 руб./час. Каждый день они 2 часа тратят на согласование документов. Примерно 24 000 руб. в день компания платит за рутину. Если сократить зря потраченное время хотя бы в 2 раза, компания сэкономит почти 3 миллиона в год.

Что вы сможете автоматизировать после ивента:

документооборот, чтобы менеджеры занимались прямыми обязанностями и приносили прибыль;

работу с клиентами, чтобы не упускать ни одной сделки;

внутренние бизнес-процессы компании, чтобы ускорить, например, согласование отпусков, оплату счетов и пр.

Вы руководитель/ менеджер и у вас нет времени на деловое мероприятие? Это красный флажок, который говорит о том, что вам необходимо попасть на «День автоматизации». Это позволит в будущем высвободить время для саморазвития и решения стратегических задач.

Подведем итог — 31 мая, приходите на «День автоматизации», чтобы получить: доступ к эксклюзивным презентациям и секретам;

личные консультации экспертов-автоматизаторов с большим опытом;

инсайты о том, как можно сэкономить миллионы. Для этого нужно только заполнить форму на сайте – https://bit.ly/42uMkBe.

Количество мест в зале ограничено, поторопитесь зарезервировать. Приходите на мероприятие, потому что следующий «День автоматизации» будет через год. Во сколько вам обойдется год упущенной прибыли, потраченных нервов и сверхурочных?



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