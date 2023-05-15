Люди — неоспоримый приоритет. Как Барнаульский завод мехпрессов привлекает сотрудников и делает их жизнь лучше

В чем особенность проекта
Производство колесных дисков для тяжелой и сельскохозяйственной техники на «мехпрессах» - проект в полной мере импортозаместительный. До последнего времени данную продукцию никто в России не выпускал.
Работа над запуском этого крупного инвестпроекта велась последние пять лет. На его реализацию Фонд развития Алтайского края выдал предприятию льготные займы в сумме 203 млн рублей, собственных средств вложено около 350 млн рублей.
Итоговая стоимость проекта с учетом общестроительных работ и закупа оборудования составит около 1 млрд. рублей. Без преувеличения, для алтайской промышленности это серьезный шаг вперед.
Уже подсчитано, что завод сможет производить до 80 тыс. колесных дисков в год, закрыв 95% потребностей отечественного рынка.
Сергей Ферапонтов,
руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член правления Союза промышленников Алтайского края:
Наши диски пользуются высоким спросом, так как мы единственные в России, кто выпускает подобную продукцию. Ее покупают крупнейшие производители и дилеры сельхозтехники нашей страны и ближнего зарубежья. Отлажены серийные поставки для Петербургского тракторного завода и белорусского «Гомсельмаша». На очереди – выполнение заказа для «Ростсельмаша». Есть еще целый ряд компаний, желающих заказывать колесные диски барнаульского производства.
При участии специалистов из Китая на предприятии идет монтаж линий катафореза и покраски колесных дисков: автоматизация этих процессов позволит увеличить объем выпускаемой продукции.
При этом, руководство завода обещает - сокращения персонала маляров не намечается. Каждый здесь сумеет найти свое место.
Как обучают кадры
Кадровый вопрос, острый для региональной промышленности, предприятие решает вдумчиво и системно.
Ключевое направление — взаимодействие с учебными заведениями Алтайского края. Учащиеся вузов и колледжей регулярно практикуются на Барнаульском заводе мехпрессов. С перспективными студентами предприятие заключает целевые договоры.
Это помогает непосредственно участвовать в подготовке работников нужных профессий и обучать их конкретным навыкам, необходимым для работы на предприятии.
Также на барнаульском заводе действует программа по обучению молодых работников без отрыва от производства – у каждого есть возможность получить профессию или освоить смежную специальность.
Благодаря выстроенной системе наставничества, опытные заводчане передают свои знания молодым работникам. Есть у завода и свой Совет молодежи, цель которого – адаптация и поддержка сотрудников, которые делают первые шаги в профессии.
Почему люди выбирают Барнаульский завод мехпрессов
В 2022 году вопреки экономическим сложностям на Барнаульском заводе механических прессов выросла численность персонала.
Рады новым сотрудникам и сейчас. В 2023 году на заводе увеличили портфель заказов, в связи с растущим спросом на продукцию, и принимают в команду людей, готовых плодотворно трудиться. Взамен предлагают достойную заработную плату. Только в 2022 году она увеличилась на 21,9%.
В приоритете все также остается комфортность труда: на территории есть столовые, здравпункт, работникам компенсируются затраты на питание, проезд, а иногородним – на аренду жилья.
Социальные гарантии — то, за что еще ценят Барнаульский завод мехпрессов. На предприятии действует коллективный договор, а интересы работников представляет профсоюзный комитет.
Также действует система мер поддержки работников в различных жизненных ситуациях, в том числе – материальная помощь.
Не забывают здесь и о культурном досуге. У завода мехпрессов есть собственная база отдыха, где может отдохнуть каждый сотрудник вместе со своими родными.
Профсоюзный комитет предприятия постоянно организует для работников и их семей праздники, экскурсии, корпоративные мероприятия. Плодотворная работа, спорт и активный отдых на заводе неразделимы.
Сергей Ферапонтов,
руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член правления Союза промышленников Алтайского края:
Люди – это одно из главных богатств Барнаульского завода мехпрессов. Здесь многие десятилетия работают трудовые династии. Сюда они приводят своих детей, потому что знают, что наше предприятие - стабильное и современное, оно успешно функционирует в сфере промышленности более 80 лет и всегда поддерживает своих сотрудников. Для нас это неоспоримый приоритет.
- Завод производит 13 типов кузнечно-прессового оборудования (КПО), запчасти к нему, электросварные трубы, колесные диски, профиль. Осуществляет ремонт и модернизацию КПО по всей стране.
- Среди других направлений — обработка металлических изделий, листовой и рулонной стали, деревообработка, кузнечное производство.
- На заводе расположена базовая кафедра АлтГТУ «Цифровые машиностроительные технологии».
- Барнаульский завод мехпрессов — предприятие полного цикла производства, от конструкторской разработки до готового изделия. Здесь у работников есть возможность получить уникальный опыт по выпуску конечной продукции.
- Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Геральдович Ферапонтов — обладатель Почетного Золотого знака «Лидер экономики Алтайского края», семь раз завоевывал золотую медаль краевого конкурса «Директор года. Алтайский край».