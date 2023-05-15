Люди — неоспоримый приоритет. Как Барнаульский завод мехпрессов привлекает сотрудников и делает их жизнь лучше

В 2023 году Барнаульский завод механических прессов полностью завершает крупный инвестпроект, который реализовывал в течение пяти лет. Речь идет о производстве колесных дисков для тяжелой техники. Последний этап - монтаж линий катафореза и покраски колесных дисков, которая ранее осуществлялась вручную. На заводе отмечают: сотрудники, которые этим занимались, без работы точно не останутся. Предприятие, как надежный работодатель, ценит своих людей и дает им возможность развиваться.

В чем особенность проекта

Производство колесных дисков для тяжелой и сельскохозяйственной техники на «мехпрессах» - проект в полной мере импортозаместительный. До последнего времени данную продукцию никто в России не выпускал.

Работа над запуском этого крупного инвестпроекта велась последние пять лет. На его реализацию Фонд развития Алтайского края выдал предприятию льготные займы в сумме 203 млн рублей, собственных средств вложено около 350 млн рублей.

Итоговая стоимость проекта с учетом общестроительных работ и закупа оборудования составит около 1 млрд. рублей. Без преувеличения, для алтайской промышленности это серьезный шаг вперед.

Уже подсчитано, что завод сможет производить до 80 тыс. колесных дисков в год, закрыв 95% потребностей отечественного рынка.

Сергей Ферапонтов,

руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член правления Союза промышленников Алтайского края:

Наши диски пользуются высоким спросом, так как мы единственные в России, кто выпускает подобную продукцию. Ее покупают крупнейшие производители и дилеры сельхозтехники нашей страны и ближнего зарубежья. Отлажены серийные поставки для Петербургского тракторного завода и белорусского «Гомсельмаша». На очереди – выполнение заказа для «Ростсельмаша». Есть еще целый ряд компаний, желающих заказывать колесные диски барнаульского производства.

При участии специалистов из Китая на предприятии идет монтаж линий катафореза и покраски колесных дисков: автоматизация этих процессов позволит увеличить объем выпускаемой продукции.

При этом, руководство завода обещает - сокращения персонала маляров не намечается. Каждый здесь сумеет найти свое место.

Как обучают кадры

Кадровый вопрос, острый для региональной промышленности, предприятие решает вдумчиво и системно.

Ключевое направление — взаимодействие с учебными заведениями Алтайского края. Учащиеся вузов и колледжей регулярно практикуются на Барнаульском заводе мехпрессов. С перспективными студентами предприятие заключает целевые договоры.

Это помогает непосредственно участвовать в подготовке работников нужных профессий и обучать их конкретным навыкам, необходимым для работы на предприятии.

Также на барнаульском заводе действует программа по обучению молодых работников без отрыва от производства – у каждого есть возможность получить профессию или освоить смежную специальность.

Благодаря выстроенной системе наставничества, опытные заводчане передают свои знания молодым работникам. Есть у завода и свой Совет молодежи, цель которого – адаптация и поддержка сотрудников, которые делают первые шаги в профессии.

Почему люди выбирают Барнаульский завод мехпрессов

В 2022 году вопреки экономическим сложностям на Барнаульском заводе механических прессов выросла численность персонала.

Рады новым сотрудникам и сейчас. В 2023 году на заводе увеличили портфель заказов, в связи с растущим спросом на продукцию, и принимают в команду людей, готовых плодотворно трудиться. Взамен предлагают достойную заработную плату. Только в 2022 году она увеличилась на 21,9%.

В приоритете все также остается комфортность труда: на территории есть столовые, здравпункт, работникам компенсируются затраты на питание, проезд, а иногородним – на аренду жилья.

Социальные гарантии — то, за что еще ценят Барнаульский завод мехпрессов. На предприятии действует коллективный договор, а интересы работников представляет профсоюзный комитет.

Также действует система мер поддержки работников в различных жизненных ситуациях, в том числе – материальная помощь.

Не забывают здесь и о культурном досуге. У завода мехпрессов есть собственная база отдыха, где может отдохнуть каждый сотрудник вместе со своими родными.

Профсоюзный комитет предприятия постоянно организует для работников и их семей праздники, экскурсии, корпоративные мероприятия. Плодотворная работа, спорт и активный отдых на заводе неразделимы.

Сергей Ферапонтов, руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член правления Союза промышленников Алтайского края. Фото предоставлено Барнаульским заводом механических прессов.

Сергей Ферапонтов,

руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член правления Союза промышленников Алтайского края:

Люди – это одно из главных богатств Барнаульского завода мехпрессов. Здесь многие десятилетия работают трудовые династии. Сюда они приводят своих детей, потому что знают, что наше предприятие - стабильное и современное, оно успешно функционирует в сфере промышленности более 80 лет и всегда поддерживает своих сотрудников. Для нас это неоспоримый приоритет.