«Лучшие практики наставничества». Продолжается прием заявок на участие в конкурсе

В 2023 году к участию в конкурсе приглашаются как предприятия-участники национального проекта, так и компании, не входящие в его периметр и (или) осуществляющие деятельность в социальной сфере (образование, здравоохранение, туризм, наука, культура и спорт).
Заявки принимаются до 12 июля 2023 года по адресу: 656038, Алтайский край, Барнаул, проспект Комсомольский, 118, кабинет 206 (понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).
Конкурсная документация размещена на Инновационном портале Алтайского края в разделе «Поддержка»/«Конкурсы».
Кроме того получить конкурсную документацию можно в управлении инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края, направив соответствующий запрос на адрес электронной почты: innov@alregn.ru.
Ответственный представитель по вопросам проведения конкурса – Куркова Людмила Андреевна, телефон: (3852) 20-65-60, e-mail: kurkova@alregn.ru.
Напомним, что ежегодный краевой конкурс «Лучшие практики навставничества» проводится в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 07.04.2020 № 52 «О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучшие практики наставничества». За период 2021-2022 годов было подано 18 заявок, победителями стали шесть предприятий.
Важно отметить и то, что победители регионального этапа приглашаются к участию в федеральном этапе.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.