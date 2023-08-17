«Лихие девяностые»: юбилей российского дефолта — разбор altapress.ru

Дефолт — это невыполнение договора займа в установленный срок. Объектом дефолта могут быть компании, люди и государство.
Россия объявила технический дефолт по государственным краткосрочным облигациям Российской Федерации.
ГКО - ценные бумаги, благодаря которым государство занимало деньги у инвесторов и пополняло бюджет. Их выпуском занимался Минфин, а обслуживал ЦБ. Однако слово «государственные» в названии для всех означало высшую степень надежности.
А когда власти объявили о приостановке торгов на рынке государственными краткосрочными облигациями, последовал мораторий на выплату долгов иностранным кредиторам и переходе к плавающему курсу рубля.
К концу года деньги обесценились, а цены резко выросли на все.
Россияне за день до дефолта стояли в очередях в различные банки и пункты обмена валют, чтобы спасти свои деньги. Они пытались обменять их на доллары или вывести по максимуму из банков и сохранить хотя бы накопления в рублях.
Ситуация с заработной платой и ее задержкой усугубилась, сбережения обесценились в несколько раз, а стоимость товаров взлетела. Резко выросли в цене продукты питания, потому что в те годы страна зависела от импорта продовольствия.
По словам экспертов, повторение того кризиса в краткосрочной перспективе нам не грозит, ведь экономика в России сейчас намного стабильнее, чем 25 лет назад.