«Лихие девяностые»: юбилей российского дефолта — разбор altapress.ru

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Что произошло 17 августа 1998?

Россия объявила технический дефолт по государственным краткосрочным облигациям Российской Федерации.

ГКО - ценные бумаги, благодаря которым государство занимало деньги у инвесторов и пополняло бюджет. Их выпуском занимался Минфин, а обслуживал ЦБ. Однако слово «государственные» в названии для всех означало высшую степень надежности.

А когда власти объявили о приостановке торгов на рынке государственными краткосрочными облигациями, последовал мораторий на выплату долгов иностранным кредиторам и переходе к плавающему курсу рубля.

К концу года деньги обесценились, а цены резко выросли на все.