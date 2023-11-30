1 декабря
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Экономика

Льготная ипотека: удачная инвестиция или реальная возможность улучшить жилищные условия

В следующем году произойдут существенные изменения в условиях предоставления льготной ипотеки. Правительство продлило срок льготной ипотеки по всей территории России до 1 июля 2024 года. При этом ставка увеличится до 8%.

Семья выбирает на плане новую квартиру.
Семья выбирает на плане новую квартиру.
Фото: ru.freepik.com, автор gpointstudio.

Напомним, льготная программа ипотеки работает с 2019 года. За время ее действия выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн рублей.

Конечно, представители политических партий и общественных объединений уже начали давать оценку этому решению и выдвигать свои предложения в адрес правительства РФ.

Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал попытки ограничить льготную ипотеку, которая для многих граждан остается единственным шансом на приобретение жилья. Льготные программы необходимо продлевать и после июля 2024 года, при этом распространять на вторичное жилье, а ставки по семейной ипотеке должны снижаться — считает Сергей Миронов.

Сторонники ограничений говорят о том, что льготные программы зачастую используются для покупки инвестиционного жилья.

Этот аргумент абсолютно не бьется с реальностью. Во-первых, самая массовая льготная ипотека под 8% может выдаваться только один раз, — комментирует депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — В каком инвестировании мы подозреваем наших граждан?! Для большинства семей льготная ипотека — это «соломинка», единственный шанс, чтобы приобрести жилье. И представителям власти следует не лишать людей последнего, а напротив, искать иные пути помощи людям в решении жилищного вопроса.

Срок действия льготных ипотечных программ заканчивается в июле. Однако, по мнению «справедливороссов», ЦБ, Минфин и некоторые депутаты ГД уже начали «сворачивать» эти программы. Звучат предложения выдавать льготную ипотеку лишь в сельской местности, и то только по прописке. Сюда же можно отнести очередную идею от главы ЦБ: дифференцировать ставки по регионам, в зависимости от доходов граждан. Снизятся ли при таком подходе ставки в регионах с низкими доходами — большой вопрос.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ», к примеру, предлагает снизить вдвое ставку семейной ипотеки. А для многодетных семей и вовсе обнулять, выдавать им беспроцентные жилищные кредиты. При этом все льготные программы должны распространяться и на вторичное жилье. Одновременно правительство должно включать механизмы ограничения роста цен на недвижимость. Нельзя оставлять граждан один на один с рынком.

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