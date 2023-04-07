Курс евро пробил отметку в 90 рублей

Доллар превысил уровень 82 рубля.
На максимуме доллар доходил до 82,48 рубля, а евро — 90,33 рубля, указывает Lenta.ru.
Ранее евро впервые за год преодолел отметку в 86 рублей.
В феврале доллар впервые с 27 апреля превысил 73 рубля. Ранее сообщалось, что курс доллара впервые опустился ниже 68 рублей.
Между тем когда и почему обрушится курс рубля, спрогнозировал аналитик. Рубль стал сильнейшей валютой из-за «геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют» недружественных стран.
Но падение рубля может произойти на фоне санкций и напряженной политической обстановки.